La actriz de Ellie en 'The Last of Us', Bella Ramsey, responde a sus críticos: "el juego existe, pueden volver a jugarlo"

La segunda temporada de The Last of Us ha cerrado con gran repercusión, y las opiniones sobre la serie se han diversificado. Ante las críticas de algunos espectadores que manifestaron descontento con la adaptación televisiva, Bella Ramsey —quien interpreta a Ellie— se pronunció de forma clara y directa durante una aparición en el podcast The Awardist.

Ramsey explicó que prefiere mantenerse al margen del ruido generado en redes y medios, pero no evitó abordar el sentir de quienes no disfrutaron de la serie. Dirigiéndose a quienes han rechazado la versión televisiva de la historia, sugirió: "No tienen que verla. Si tanto la odian, el juego existe. Pueden volver a jugarlo. No tienen que ver The Last of Us, pero si quieren verlo, espero que lo disfruten." Con esta respuesta, la actriz refuerza la idea de que la narrativa puede vivirse desde distintos formatos —ya sea en videojuegos o en pantalla—, y destaca la libertad del espectador para elegir su experiencia favorita.

Bella Ramsey no jugó a The Last of Us para darle su propio enfoque al personaje

Además, Ramsey reveló que, durante el proceso de casting y preparación para el papel, se le aconsejó no jugar el videojuego original. Aunque sí consultó fragmentos de gameplay en YouTube para familiarizarse con el mundo de Ellie, evitó sumergirse en la experiencia completa para preservar su interpretación personal del personaje. Estas declaraciones subrayan una estrategia interpretativa clara: construir a Ellie desde una perspectiva propia en lugar de replicar automáticamente la entrega original del juego. Además, la alusión a la opción de volver al videojuego demuestra su reconocimiento del valor narrativo de ambas plataformas y su respeto por el público con diferentes preferencias.

Desde luego, parece que no ha conseguido encajar del mejor modo con lo que los seguidores, ya que la serie ha sido duramente criticada por aquellos que disfrutaron de la saga de Naughty Dog. Bella Ramsey es consciente de que su elección para el papel principal de la franquicia no ha tenido muy buen recibimiento, pero parece contenta con su participación en una de las mayores producciones de HBO.