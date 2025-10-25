Antes de 'Alien 3', la franquicia de ciencia ficción tuvo una inesperada secuela que no recuerdas

Aunque no mucha gente lo sepa, la franquicia de Alien tuvo una secuela posterior a Aliens años antes de que David Fincher se pusiera al frente de Alien 3. Para los que no la conocen, esta fue la continuación que se esperaba de la tercera película, pero no tuvo el impacto esperado. Lo cierto es que Alien 3 llevó la saga por un camino controvertido, que podría haberse evitado si el filme hubiera adaptado la continuación de Aliens que publicó Dark Horse Comics en 1988.

Esta serie de cómics de Aliens fue escrita por Mark Verheiden y contó con las ilustraciones de Mark A. Nelson. La colección de seis números fue publicada entre 1988 y 1989. En lo que respecta a la historia, se centra en Newt y Dwayne Hicks, en marcado contraste con la propuesta que planteó en Alien 3. El cómic puede estar lejos de ser perfecto, pero si se analiza con cierta perspectiva, resalta la dirección que deberían haber tomado las películas posteriores de Alien.

El futuro alternativo que pudo tener 'Alien'

Pese a que tuvo una repercusión enorme, resulta especialmente curioso que, cuando James Cameron fue contratado para hacer una secuela de Alien, convirtiera la franquicia en un éxito de taquilla de acción. Esta fue la cinta que presagió la carrera exitosa del cineasta, sobre todo porque una parte del público argumentó que debería haber sentado las bases para futuras entregas de Alien.

Esto fue especialmente cierto para la secuela de Aliens que impulsó Dark Horse Comics, ya que fue considerada "oficial" en su momento. Todo cambió cuando Alien 3 se estrenó en los cines para sobrescribir todo lo que había cimentado. La miniserie de seis números tomó la iconografía y los elementos argumentales más memorables de la película de James Cameron y los presentó de una forma más profunda.

Aliens de Dark Horse Comics vuelve a presentar a Newt como adulta y la junta con un Dwayne Hicks más debilitado que lidera un equipo de marines sintéticos en una misión que es al mismo tiempo un ataque preventivo. En el caso particular de Dwayne Hicks, se trata de una búsqueda personal de venganza por lo que sucedió en LV-426. Es cierto que esta serie de cómics no sacó provecho de su máximo potencial, pero sugería el futuro de la franquicia con más acción.

La realidad es que existe una razón sencilla que explica por qué el cómic de Aliens no se adaptó en Alien 3: ni siquiera se consideró una opción. Con razón, la mayoría de los lectores de cómics creen que el medio no recibe el suficiente respeto, incluso cuando Hollywood se apropia de sus mejores ideas para adaptarlas a la gran pantalla. Dicho esto, siempre existe la posibilidad de un reinicio.