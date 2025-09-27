Esta referencia oculta de 'Prometheus' confirma una impactante conexión entre 'Alien' y 'Blade Runner'

Sin duda alguna, Prometheus es una de las entregas más importantes de la franquicia de Alien, ya que explora los orígenes tanto de los xenomorfos como de los misteriosos creadores de la humanidad. Además de esta recontextualización de la saga, Prometheus muestra un vínculo secreto con Blade Runner de una forma sorprendentemente inesperada.

La conexión entre Alien y Blade Runner es bien conocida en ambas franquicias, cuando se demostró que Dallas había trabajado previamente para la Corporación Tyrell. Sin embargo, Prometheus va un paso más allá al confirmar no solo un universo compartido, sino también una estrecha relación entre los fundadores de la Corporación Tyrell y Weyland-Yutani.

El vínculo secreto entre 'Alien y 'Blade Runner'

En el material extra de Prometheus, se puede ver un texto escrito por Peter Weyland. En él, se detalla su relación con Eldon Tyrell, el visionario que estuvo detrás de Tyrell Corporation. También fue quien ideó los recuerdos falsos implantados que impulsan la manera de actuar los replicantes. Peter Weyland relata cómo su mentor y competidor, ya desaparecido desde hacía mucho tiempo, lo invitó una vez a unir fuerzas para conquistar el mundo.

Aun así, Peter Weyland expresó cierto desprecio por la falta de originalidad de Eldon Tyrell. En este sentido, la reflexión que hace está cargada de una ironía dramática, sobre todo al recordar cómo encontró su fin a través del mismo complejo de dios en busca del secreto de la inmortalidad.

Sin embargo, esa arrogancia compartida de ambos ayuda a ilustrar cómo los universos de Alien y Blade Runner finalmente alcanzaron su estado distópico con un componente hipercorporativo. La genialidad de esta referencia en Prometheus no solo se encuentra en la creación de su mundo, sino también en las impactantes ramificaciones que podrían tener para ambas franquicias.

Por ejemplo, en caso de que Peter Weyland aceptara la oferta de Elden Tyrell, no solo Weyland-Yutani dejaría de existir, sino que el poder combinado de un imperio Tyrell-Weyland convertiría a los replicantes y los sintéticos en armas a un nivel casi indescriptible. Aun así, si esta idea no se materializa de ninguna forma, seguirá siendo solo una hipótesis.