James Cameron afirma que este thriller de ciencia ficción es "la mejor película espacial jamás hecha": está en streaming

Nadie debería sorprenderse de que James Cameron sea considerado una leyenda de la ciencia ficción. Después de todo, él ha sido el principal cineasta que llevó varias franquicias de ciencia ficción a un nivel máximo de repercusión, como es el caso de Avatar o Terminator. Además, también es conocido por sus opiniones extremadamente directas sobre la industria cinematográfica.

En su caso, normalmente una película debe estar magistralmente ejecutada para impresionarlo. Pues bien, Gravity es una de esas películas. Lo más sorprendente es que James Cameron la calificó como una de las mejores que jamás había visto. "Me quedé atónito, absolutamente anonadado. Creo que es la mejor película espacial jamás hecha", explicó el director tras una proyección privada.

Un referente moderno del cine espacial

Este filme tiene lugar en la profundidad del espacio y sigue a dos astronautas, la Dra. Ryan Stone y el teniente Matt Kowalski. Ambos quedan perdidos en el más absoluto vacío cuando su transbordador sufre graves daños. La situación comienza a complicarse cuando la pareja comienza a trabajar para intentar regresar a la Tierra, lo que desemboca en momentos especialmente tensos.

La mayoría de los críticos está de acuerdo en que este filme se ha convertido en una rareza en Hollywood, pero también es un gran ejemplo del margen de maniobra que tiene la ciencia ficción. Lo más curioso es que el origen de Gravity se encuentra en las conversaciones que Alfonso Cuarón tuvo con su hijo sobre la supervivencia. La realidad es que el cineasta nunca tuvo la intención de hacer una película ambientada en el espacio, pero sí que se le ocurrió una imagen singular.

"Tenía esta imagen de un astronauta girando en el espacio, lejos de la comunicación humana. La metáfora era muy obvia", explicó a The Guardian en una entrevista. Asimismo, Sandra Bullock no fue la primera opción considerada para interpretar a la protagonista del filme. Angelina Jolie, Blake Lively o Natalie Portman figuraban entre una larga lista de actrices que podían hacerse con el papel.

Un giro similar del destino también llevó a George Clooney a participar en Gravity, ya que Robert Downey Jr. no pudo meterse en la piel de Matt Kowalski. Gravity también es conocida por ser una de las películas espaciales con mayor precisión científica jamás realizadas. Precisamente, astronautas de la vida real ayudaron a que fuese lo más fiel posible. Tienes la oportunidad de verla en Prime Video o Netflix, así que no me la perdería.