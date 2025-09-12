Este cambio clave en la secuela de 'Alien: Romulus' amenaza con hundir otra vez a la franquicia

Después de que consiguiese revitalizarse con el sorprendente éxito que supuso Alien: Romulus, la longeva franquicia de Alien podría volver a encontrarse en una crisis por un cambio significativo. Tras la expansión de conceptos que planteó Prometheus y Alien: Covenant, Alien: Romulus devolvió la franquicia a la claustrofobia que tanto caracterizó a la entrega original. También restableció el interés por una saga con una fórmula que comenzaba a estar desgastada.

Ese interés se ha revitalizado aún más con la serie de televisión Alien: Earth, que ha batido récords con su puntuación en Rotten Tomatoes. Como es lógico, existen muchas ideas para continuar explotando el futuro de la franquicia, así que una secuela de Alien: Romulus se situaba como lo primero en la lista. Se sabe que existe una secuela en desarrollo, aunque continuará sin una de las mentes clave que hicieron que Alien: Romulus funcionara tan bien.

Una secuela en marcha sin Fede Álvarez al mando

Fede Álvarez reveló que no volverá a dirigir la secuela de Romulus, sino que asumirá el rol de productor junto a Ridley Scott. Ambos parecen estar centrados en buscar un nuevo director para la franquicia, pero Fede Álvarez confirmó que el guion está prácticamente terminado y que será una continuación de la narrativa iniciada con Romulus. En teoría, esto también implica el regreso de Rain Carradine, que fue interpretada por Cailee Spaeny.

Aun así, no es raro que las franquicias cambien de manos a medida que avanzan. El hecho de que Fede Álvarez decida no ponerse al frente cuando la franquicia aún se encuentra en una situación delicada se siente como un verdadero riesgo. La verdad es que la visión de Fede Álvarez fue clave para recuperar lo mejor de las primeras películas de Alien, que fueron aclamadas de manera universal.

Lo que parece estar claro es que es fundamental que la secuela de Alien: Romulus mantenga el tono que la convirtió en un éxito, especialmente con el estreno de Alien: Earth. Esto se debe a que esta última producción realiza un trabajo excepcional al continuar profundizando en la franquicia. Más allá de quién acabe siendo el director designado, es fundamental mantener el impulso y la dirección correcta. La oportunidad nunca ha sido mejor, así que una secuela que esté a la altura podría devolverle ese estatus de leyenda.