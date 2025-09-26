'Alien' podría haber encontrado oficialmente a los herederos de la franquicia

La próxima secuela de Alien: Romulus podría convertir a dos nuevos personajes de la saga en los verdaderos sucesores que sostengan la franquicia a largo plazo. Aunque no había muchas expectativas, Alien: Romulus fue una entretenida expansión de la saga. También fue interesante porque amplió los eventos ocurridos en el intervalo temporal entre Alien y Aliens.

La película presentó un elenco de personajes completamente nuevo, muchos de los cuales no consiguieron sobrevivir. Sin embargo, es evidente que la secuela de Alien: Romulus se centrará en los supervivientes de la película: Rainn y Andy. Lo que la hace tan emocionante es que ambos se sienten como evoluciones naturales de los mejores personajes de la franquicia.

La secuela de 'Alien: Romulus'

Al centrarse en ellos, Alien podría haber encontrado a los herederos de estos personajes clásicos. Por un lado, Rainn se presenta como la sustituta de Ripley en la franquicia de Alien, lo que podría permitir que su arco narrativo llegue a lugares que el personaje de Sigourney Weaver nunca llegó a explorar.

Por otro, Andy es el último personaje sintético de la saga y posiblemente el más complejo moralmente. Su mejora, que es cortesía de un técnico de Weyland-Yutani, lo transforma de manera brutal, dispuesto a sacrificar a su familia y amigos por el objetivo de cumplir la directiva principal.

Esta dicotomía entre diferentes personalidades de Andy crea un personaje que resulta tremendamente atractivo, fusionando de manera eficaz los personajes sintéticos de Michael Fassbender en Prometheus y Alien: Covenant.

Andy podría asemejarse a David al ser elevado a un estado despiadado, con una fría visión de la humanidad que permitiría que Alien: Romulus se adentrara en una visión desapasionada de la humanidad frente al progreso y el avance. En este sentido, Alien: Romulus podría ser la manera perfecta de potenciar los papeles de Andy y Rainn en la franquicia, especialmente si la secuela realmente los hace evolucionar en contraposición con Ripley y David.