Call of Duty: Black Ops 7 ofrece grandes detalles de su modo multijugador

Es probable que a día de hoy la saga Call of Duty ya no ocupe un lugar tan privilegiado en el mundo de los videojuegos como antaño, pero eso no significa que haya dejado de ser una de las franquicias más exitosas. Continúa marcando tendencia con cada entrega y acumulando millones de jugadores en todo el mundo, sobre todo gracias a su modo multijugador, que siempre ha sido el corazón de la experiencia.

Cada nuevo título que lanzan genera enormes expectativas sobre los mapas, armas y sistemas que traerá consigo, y con Black Ops 7 no ha sido distinto. Ahora, aprovechando que cada vez queda menos para su lanzamiento, Activision ha comenzado a compartir información clave sobre lo que los jugadores podrán encontrar en esta nueva entrega, desde los modos de juego hasta los mapas disponibles al lanzamiento.

Mapas, modos y novedades de Black Ops 7

El juego llegará con 16 mapas para combates 6v6 y 2 escenarios de gran escala 20v20, todos diseñados bajo la clásica filosofía de tres carriles de Treyarch. Habrá mapas más pequeños para acción inmediata, así como otras zonas de tamaño medio que permitirán enfrentamientos más tácticos. Además, se estrenará un modo inédito llamado Overload, en el que los equipos deberán llevar un dispositivo al territorio enemigo para anotar puntos.

Entre los mapas destacados estarán clásicos muy queridos por los fans, como Express, Hijacked y Raid, que regresan directamente de Black Ops 2. También se presentarán nuevas localizaciones como Blackheart, Cortex, Exposure, Imprint y The Forge, que estarán disponibles en la beta que comienza el 2 de octubre.

Activision también promete un robusto sistema de progresión, armas personalizables, ventajas, rachas de puntuación y la incorporación de mecánicas innovadoras como el sistema Overclock y las Hybrid Combat Specialties, que darán más profundidad estratégica al juego.

Call of Duty: Black Ops 7 se lanzará el 14 de noviembre, y antes de su estreno habrá más información sobre el multijugador y el esperado modo zombis en el evento Call of Duty Nextel 30 de septiembre.