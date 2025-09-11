Call of Duty: Black Ops 7 ofrece nuevos detalles de sus mapas multijugador

La legendaria saga Call of Duty sigue avanzando con paso firme hacia su próxima entrega, Black Ops 7, que llegará ya dentro de muy poco, concretamente el 14 de noviembre de este mismo año. Tras el enfoque en la Guerra del Golfo de Black Ops 6, Treyarch ha decidido dar de nuevo un salto hacia lo futurista, algo que no ocurría desde 2018.

Como parte de la información previa al lanzamiento que se está revelando, ahora el estudio ha compartido un adelanto de cómo serán algunos de los mapas multijugador disponibles de lanzamiento. Un hecho que ha servido para que los amantes de la franquicia se empiecen a ilusionar.

Black Ops 7 apuesta por mapas pequeños, intensos y variados

En un vídeo publicado en redes sociales, dos de los desarrolladores del juego detallaron parte de la filosofía detrás del diseño de los mapas de Black Ops 7. Al igual que en la entrega anterior, el juego contará con cuatro mapas de menor tamaño pensados para modos como Gunfight 2v2 y Face Off, aunque también estarán disponibles en las partidas clásicas. La idea es mantener enfrentamientos más constantes y dinámicos, algo que la comunidad ha recibido de forma muy positiva y que forma parte de la esencia de Call of Duty.

En cuanto al diseño, Treyarch destacó que la mayoría de los escenarios mantendrán la clásica estructura de tres carriles, pero con espacios pensados para dar al jugador momentos de respiro entre tanta acción. Otro detalle es la reducción de puertas manuales, aunque sí se incluirán algunas automáticas. Además, durante el vídeo también se mostraron varias localizaciones que formarán parte del juego.

Eso sí, no todos los escenarios revelados han sido nombrados oficialmente, y aún queda por ver cuáles formarán parte de los denominados mapas Strike.

La gran cita para los amantes de esta franquicia llegará el próximo 30 de septiembre en Call of Duty Next, donde se mostrará en detalle el multijugador de Black Ops 7. Hasta entonces, Treyarch mantiene parte de la sorpresa, reservando varios de sus mapas para el lanzamiento final.