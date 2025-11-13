¿Cómo de poderosa será la versión de Doctor Doom de Robert Downey Jr. en Marvel Studios?

Interpretados por Robert Downey Jr., Iron Man y el Doctor Doom son los únicos personajes que comparten un mismo actor en el UCM. Sin embargo, ambos destacan por tener diferentes niveles de poder. Tras protagonizar algunas de las películas más taquilleras de la franquicia, parecía que Robert Downey Jr. había terminado definitivamente en la franquicia.

Sin embargo, volverá a encabezar el reparto de Vengadores: Doomsday como Victor von Doom, sumando así otro papel a su trayectoria en el UCM. Desde que se anunció su regreso, han surgido varias teorías que conectan a Iron Man y al Doctor Doom. Algunas de ellas incluyen la posibilidad de que retome su papel como Iron Man, ya sea a través del multiverso o mediante viajes en el tiempo, para derrotar al Doctor Doom. En caso de que eso ocurriera, es evidente que habría una diferencia de poder evidente.

El poder de Victor von Doom es superior

Hasta ahora, la única aparición de Doctor Doom en el UCM fue en la escena postcréditos de Los Cuatro Fantásticos. Sin embargo, nunca usó sus poderes, ni siquiera se mostró su rostro detrás de la máscara. Dado que Marvel Studios solo ha insinuado la presencia del villano, se desconoce su verdadero poder en la franquicia cinematográfica. Sin embargo, Marvel Comics nos muestra el camino que podría seguir. Para empezar, Doctor Doom es uno de los hombres más inteligentes del mundo y el líder de Latveria.

Además de su intelecto y su armadura resistente, el Doctor Doom de Marvel Comics es sumamente poderoso por su profundo conocimiento de la magia. Además, el conocimiento de Victor von Doom sobre las artes místicas se vio reforzado recientemente al ser nombrado el Hechicero Supremo. En este sentido, el escenario más probable es que el Doctor Doom de Robert Downey Jr. combine tecnología y magia en Vengadores: Doomsday.

En los cómics, Doctor Doom ha derrotado a varios personajes de Marvel Studios relevantes, como los 4 Fantásticos y Thanos. Por lo tanto, quizás solo seres extremadamente poderosos, como la Capitana Marvel, Loki, Sentry o Bruja Escarlata, podrían tener una oportunidad real frente al poder que tiene Doctor Doom. Eso sí, no se sabe realmente qué nivel de amenaza supondrá, ya que los detalles de la trama siguen siendo un secreto. Lo que está claro es que será el villano que realmente amenace la realidad de los Vengadores en la Saga del Multiverso.