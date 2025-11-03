¿Cómo será el final de Robert Downey Jr.? Marvel adelanta cómo Doctor Doom perdería en el UCM

Aunque sea difícil de creer, la editorial podría haber insinuado cómo Doctor Doom será derrotado en la próxima película de Marvel Studios más esperada: Vengadores: Secret Wars. Dado que existe una importante laguna de sus poderes que fue sugerida por un Vengador fundador, esto es lo que necesitas saber para estar preparado para el próximo estreno del UCM.

La nueva serie de cómics de Marvel, Battleworld, ofrece una nueva perspectiva del universo de Secret Wars. En este caso, está ambientada en un planeta fragmentado compuesto por territorios arrancados de diferentes mundos a lo largo del multiverso. Dicho esto, en lugar del Beyonder o el Doctor Doom, el creador de Battleworld es el villano con poderes divinos conocido como Korvac.

Marvel podría haber revelado el punto débil del Doctor Doom

Tanto en la versión de 1984 como en la de 2015 que desarrolló los eventos de Secret Wars, los principales héroes de Marvel acabaron en un mundo fragmentado, forjado por un villano omnipotente que los llevó a enfrentarse entre sí. Los lectores han asumido que esta será la trama básica que servirá como punto de arranque en la próxima película titulada Vengadores: Secret Wars.

Dicho esto, el cómic Battleworld #2 introduce un cambio en los poderes del villano que podría ser clave. El número arranca con Hank Pym especulando que, si bien Korvac es un ser divino, mantener Battleworld probablemente consume la mayor parte de su poder. Esto lo dejaría vulnerable a varios ataques. Este es un detalle argumental ausente en las versiones anteriores de Secret Wars, y es significativo que se introduzca en un cómic que aprovecha el entusiasmo por la película de 2027.

Vengadores: Doomsday pretende devolver a Marvel Studios su grandeza en el cine Marvel

La realidad es que Marvel suele usar los cómics para explorar ideas que luego se adaptan en las principales producciones. Por lo tanto, es posible que, si bien en Vengadores: DoomsdayDoctor Doom obtenga un poder casi omnipotente, la creación de su propio mundo compuesto drene sus poderes de una manera considerable. Como es lógico, esto daría al grupo de héroes una oportunidad única para poder derrotarlo.

Además, las resoluciones de Secret Wars se basan en personajes que no existen en la franquicia cinematográfica, por lo que no son particularmente perfectas para ser adaptadas. Es evidente que Marvel está reuniendo un enorme elenco de héroes para la película de Secret Wars, lo que sugiere que habrá una batalla épica para intentar derrotar a Doctor Doom. La pregunta es cómo pueden los héroes vencer a un enemigo con ese nivel de fuerza. Pues bien, Battleworld acaba de encontrar la respuesta, demostrando que incluso un ser divino puede ser debilitado al manipular el multiverso.