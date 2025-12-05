El creador de 'Alien: Earth' confirma si un crossover con 'Predator' podría ser una realidad

Las franquicias de Alien y Predator han encontrado un nuevo camino bajo la dirección de Disney. De hecho, con la reciente renovación de Alien: Earth, el público se ha estado preguntando si podría existir un posible crossover en la próxima temporada que ya ha sido confirmada. La segunda temporada de Alien: Earth continúa rodeada de misterio, ya que la serie se renovó hace poco menos de un mes.

Por ese motivo, todas las miradas están puestas en el creador Noah Hawley y su visión para la franquicia televisiva de cara al futuro. La pregunta más importante que los espectadores intentan saber es si podría existir un crossover de Predator en el futuro o simplemente es un sueño que muchos quieren ver hacerse realidad. Lo cierto es que su respuesta no fue muy alentadora para el público que esperaba este escenario.

Noah Hawley descarta un crossover con 'Predator'

Noah Hawley reveló que, si bien le encantaban las películas de Prey y Predator: Badlands, no tenía planes de combinar las principales franquicias de ciencia ficción y acción. Al menos en lo que a su proyecto incumbe. Por lo tanto, a priori, los únicos alienígenas que aparecerán en Alien: Earth son los icónicos xenomorfos. Así lo explicaba:

No, no creo que vaya a la serie. Creo que Dan Trachtenberg está haciendo un gran trabajo con esa franquicia. Claramente tiene un plan. Conocí a Dan una vez, pero no estamos coordinando nada de eso. Así que no es mi plan hacerlo. Noah Hawley, sobre el posible crossover entre franquicias

De esta forma, Noah Hawley desmiente por completo cualquier rumor que implique un crossover en la segunda temporada de Alien: Earth. Además, al destacar la gestión de Dan Trachtenberg en la franquicia, especialmente en Prey y Badlands, traza una clara línea divisoria entre ambas franquicias. Sin embargo, la respuesta del creador no significa que un cruce nunca ocurrirá. Lo que se dio a entender es que simplemente no pasaría en la serie televisiva.

La realidad es que existen muchas más oportunidades para que ambos alienígenas se crucen. Lo cierto es que Predator: Badlands ya dejó muy claro que ambos universos están conectados. Precisamente, la nueva película presentó sintéticos de Weyland-Yutani, los principales antagonistas corporativos de la franquicia de Alien. Esta podría ser la forma en que Disney podría plantear un futuro proyecto protagonizado por ambos extraterrestres.

Alien: Earth es la primera serie de televisión en la historia de la franquicia. La producción se ambienta en el año 2120, cuando una nave de investigación se estrella en la Tierra, liberando xenomorfos y otras amenazas en el planeta. La serie sigue a un equipo de jóvenes híbridos sintéticos que fueron creados por Boy Kavalier, propietario de Prodigy Corp. También es una precuela de la cinta original de Alien. Los eventos de la serie transcurren dos años antes de la primera película. Actualmente, no hay fecha de estreno fijada para la segunda temporada de Alien: Earth.