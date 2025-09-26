El creador de 'Peaky Blinders', Steven Knight, adelanta una importante actualización

Steven Knight, conocido principalmente por ser el creador de la serie Peaky Blinders, ha anunciado una importante actualización sobre la película de Netflix titulada The Immortal Man. Con el regreso de Cillian Murphy como Tommy Shelby, The Immortal Man relatará la historia de la próxima generación de la familia Shelby en la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Si bien es cierto que se confirmó que el rodaje principal de The Immortal Man finalizó a finales del año pasado, aún no está claro cuándo podría estrenarse este nuevo episodio cinematográfico de Peaky Blinders. En una entrevista con ScreenRant, Steven Knight se pronunció sobre los planes relacionados con este proyecto.

Una nueva generación de la familia Shelby

Aunque no dio una fecha definitiva de estreno, sí que aseguró que el anuncio oficial se realizará relativamente pronto. Steven Knight también elogió cómo era la continuación de la serie. "Habrá un anuncio relativamente pronto, y puedo decirles que es realmente brillante", decía.

Pese a que aún no existen importantes novedades de The Inmortal Man, a principios de este mes empezó a llegar la información de que Peaky Blinders podría estrenarse en 2026. Si bien este posible avance puede ser decepcionante para la mayoría del público, estas últimas noticias sugieren que un anuncio oficial está a la vuelta de la esquina.

En cuanto a la confianza de Steven Knight en el proyecto, el entusiasmo por el resultado final solo aumenta la expectación por su eventual estreno. Debido a la abrumadora respuesta positiva que se produjo con Peaky Blinders, los seguidores de la serie tienen grandes esperanzas de que The Immortal Man esté a la altura del legado de la producción original.

Por otro lado, actualmente se reconoce a Steven Knight como uno de los guionistas más populares de la industria. Como bien sabrás, él es la persona encargada de ayudar a Denis Villeneuve a marcar el comienzo del próximo capítulo de la franquicia de James Bond, por lo que la confianza depositada en The Immortal Man dice mucho.