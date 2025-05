Una desgarradora teoría de 'Vengadores: Doomsday' explica que Thor y Loki mueren en el UCM

Casi con total seguridad, Vengadores: Doomsday supondrá un cambio de rumbo importante en el UCM. Y es que la película podría tener un desenlace trágico para Thor y Loki, ya que ambos podrían encontrar la muerte. Lo cierto es que no sería un escenario demasiado sorprendente, al menos para Loki. Y es que la versión Thor que interpreta Chris Hemsworth ha visto morir a su hermano dos veces en Marvel Studios.

La primera vez ocurrió en Thor: The Dark World, donde Loki fingió su muerte. En Vengadores: Infinity War, Loki sí que encontró un final definitivo y Thor no pudo hacer nada para frenar a Thanos. Afortunadamente, ese no fue el final del camino para Loki, ya que una variante escapó en Vengadores: Endgame y fue capturada por la TVA.

Un reencuentro pendiente entre Thor y Loki

El personaje de Tom Hiddleston se acabó convirtiendo en el principal protector del multiverso, pero Loki aún no se ha reunido con Thor. Eso podría cambiar en la próxima película de los Vengadores, ya que tanto Chris Hemsworth como Tom Hiddleston forman parte del reparto de Vengadores: Doomsday. Una popular teoría de Marvel Studios con un giro desgarrador daría una vuelta de tuerca brutal a ese encuentro tan esperado.

En el cómic New Avengers #32, Thor moriría junto a Hyperion en una batalla contra los Beyonders en el periodo previo a Secret Wars. Aunque es cierto que Hyperion aún no se ha unido al UCM, Thunderbolts* sí que presentó un personaje con unas cualidades similares, y Bob Reynolds podría tomar su lugar y morir junto a Thor. La idea de reemplazar a los Beyonders podría pasar por mostrar variantes de Doctor Doom en el multiverso o el posible ejército que el villano podría formar.

Por otro lado, el Doctor Doom que interpreta Robert Downey Jr. probablemente buscará controlar lo que queda del multiverso, que era su objetivo principal en las Secret Wars de los cómics. Para obtener ese poder en el UCM, Doctor Doom tendría que matar a Loki, ya que no existe otro personaje más determinante para el multiverso en este momento. Si se interpone en el camino de Doctor Doom, eso lo convierte en un objetivo más que evidente.