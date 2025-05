El avance de 'Spider-Noir' en Prime Video muestra a Nicolas Cage con el soprendente traje completo

Ya se ha compartido la primera imagen oficial de Nicolas Cage con el traje completo de Spider-Noir. Aun así, esta no es la primera vez que el actor interpreta a este personaje, ya que lo hizo en la película Spider-Man: un nuevo universo. Aunque es cierto que el actor volverá a repetir ese papel en Spider-Man: Beyond the Spider-Verse de 2027, el público está expectante por ver qué tiene que ofrecer la serie de acción real que llegará de la mano de Prime Video.

Cada vez queda menos para que Nicolas Cage se adentre en la acción real con una nueva versión del icónico personaje arácnido que tomará forma en la serie de Spider-Noir en Prime Video. Después de que las fotos del set de rodaje revelaran cómo se ve su traje, un nuevo avance oficial sigue ofreciendo a los espectadores el mejor adelanto posible de Spider-Noir.

Una ciudad en blanco y negro

En la red social de X, el productor Christopher Miller publicó un adelanto de la versión de Spider-Man que interpretará Nicolas Cage como protagonista indiscutible de Spider-Noir. El aspecto más importante a destacar es que el traje de Spider-Man Noir parece ser muy fiel al que aparece en los cómics de Marvel. Por eso, esta adaptación sabe recuperar lo mejor de Spider-Man Noir al diferenciarse de las variantes principales de Peter Parker o Miles Morales.

El avance también sugiere que Prime Video hará que la realidad de este Spider-Man sea completamente única en cuanto al resto de adaptaciones que han existido de Spider-Man. Si bien es cierto que Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland ya han tenido versiones modernas de la ciudad de Nueva York, Nicolas Cage se adentrará en un mundo en blanco y negro que encaja con la estética del personaje en los años 30.

Asimismo, el avance hace que el público sienta que se trata del mismo Spider-Man Noir que aparece en las películas animadas de Spider-Verse, pero cobrando vida de la mejor manera. El hecho de que la serie sea en blanco y negro es un punto a favor evidente, ya que encaja a la perfección con el legado del personaje. Aunque no se ha confirmado ninguna temporada más, puede que Spider-Noir se convierta en una serie de larga duración si la primera temporada se convierte en un éxito.

La serie Spider-Noir se estrena en 2026.