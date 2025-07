El director de 'WandaVision' explica si Bruja Escarlata realmente se fue de Marvel Studios

El estado de la versión de Bruja Escarlata de Elizabeth Olsen en Marvel Studios sigue siendo un absoluto misterio. Son muchos los espectadores que quieren que vuelva, pero los planes de la compañía permanecen en la sombra. Sin embargo, el destino del personaje ha sido abordado por una figura que es clave en la trayectoria del personaje.

Tras un papel secundario en la Saga del Infinito, Wanda Maximoff tuvo mucha más importancia en la Saga del Multiverso. Fue ella quien lideró una de las mejores series de televisión del UCM, ya que WandaVision disparó la popularidad del personaje. Sin embargo, Doctor Strange 2 acabaría siendo un estreno divisivo por la manera en que abordó al personaje de Elizabeth Olsen. Tras su arco tan emocionante en WandaVision, la película de Marvel Studios volvió a convertir a la Bruja Escarlata en una villana.

El destino de Wanda Maximoff

En una entrevista con ScreenRant, Matt Shakman habló sobre la desaparición de la Bruja Escarlata. Si bien es cierto que el director no compartió detalles sobre lo que Marvel Studios podría tener planeado para Wanda Maximoff en futuros proyectos, el director lo tenía claro: "Wanda Maximoff nunca se ha ido".

Por lo que sabemos hasta el momento, la Bruja Escarlata está muerta en la franquicia de Marvel Studios. El Monte Wundagore se derrumbó sobre Wanda Maximoff cuando usó todo su poder para destruir los Darkholds en todo el multiverso. Conviene recordar que no se mostró ningún cuerpo, pero el estado de la Bruja Escarlata sí que se abordó en Agatha All Along, el spin-off de WandaVision.

Pese a que Agatha All Along afirmó que la Bruja Escarlata se había ido, la serie también insinuó el posible regreso de Wanda Maximoff en varias ocasiones. En un momento dado, Agatha Harkness lo mencionó sutilmente mientras miraba a la cámara. Si bien tenía sentido que Wanda Maximoff muriera en Doctor Strange como sacrificio después de lo que hizo, la Bruja Escarlata tiene que regresar.

Lo cierto es que Wanda Maximoff merece un arco de redención en el que se reúna con su familia. Las pistas sobre su regreso sugieren que eso es lo que ocurrirá en algún momento. Con Elizabeth Olsen confirmando su deseo de volver a la franquicia, las insinuaciones sobre el regreso de Bruja Escarlata lo hacen cada vez más posible.