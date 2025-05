El reemplazo de Bruja Escarlata en el UCM prepararía el regreso de Elizabeth Olsen

Es un hecho innegable que la Bruja Escarlata que forma parte de Marvel Studios ha muerto, pero eso no significa que Elizabeth Olsen no pueda regresar en el UCM próximamente. De hecho, Marvel Comics acaba de ofrecer una vía más que viable para justificar el regreso a la franquicia, con un pequeño giro que podría trasladarse de una forma sencilla al UCM.

Wanda Maximoff vivió un auténtico infierno en el UCM que fue posterior a Vengadores: Endgame. Su viaje en la franquicia la ha llevado a lugares oscuros, lo que finalmente hizo que se mostrase su sacrificio. Las cosas se complicaron un poco en la serie de cómics de TVA, que confirmó una vez más la muerte de Wanda Maximoff. Sin embargo, la Bruja Escarlata tiene una variante que ha vivido una vida muy similar a la del UCM.

La muerte de Wanda Maximoff podría no ser definitiva

En caso de que la franquicia buscase traer de vuelta a la Bruja Escarlata, Marvel Studios tiene la variante perfecta que podría reemplazar fácilmente a su contraparte fallecida sin que llegase a sentirse forzado. En el cómic TVA #5, Loki se revela como Nightmare, quien ha logrado su objetivo final: encontrar y liberar a la Bruja Escarlata. De hecho, Marvel confirmó que estaba retenida en el área de contención más segura de la TVA.

Lo más sorprendente es que Ghost-Spider se asusta por la situación mientras Nightmare pone al tanto de lo que ha pasado a Wanda Maximoff. La entidad también menciona la muerte de Bruja Escarlata en el Monte Wundagore, pero revela que esta variante de la hechicera proviene de una línea temporal que es ligeramente diferente, una en la que Wanda Maximoff sobrevivió a su muerte en el UCM.

Después de esto, Bruja Escarlata no agradece a Nightmare por liberarla. En cambio, la destruye con magia antes de centrarse en Gwen Stacy. Ambas comienzan a pelear mientras Ghost-Spider alerta a la TVA, cuya base se vuelve cada vez más inestable durante la pelea entre Wanda Maximoff y Nightmare. La Bruja Escarlata solo quiere marcharse, pero ni la TVA ni Nightmare la dejarán irse sola.

El paso del tiempo ha hecho que Bruja Escarlata sea un gran icono en el UCM, y sería terrible no volver a verla en la franquicia. Suponiendo que no haya planes para revivir a la Wanda Maximoff del UCM, traer esta variante para futuras películas es la mejor alternativa que Marvel Studios podría tener. No le resta valor a la redención que su contraparte encontró al final de Doctor Strange 2, y garantiza que Bruja Escarlata esté presente en la próxima saga de la franquicia.