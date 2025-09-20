Si disfrutaste con 'Dark', esta serie te sumergirá en un rompecabezas aún más perturbador

El éxito de Dark demostró que el público está más que preparado para adentrarse en narrativas complejas, llenas de misterio, ciencia ficción y atmósferas opresivas. Su enrevesada historia de viajes temporales y secretos familiares conquistó a millones de espectadores en todo el mundo, convirtiéndose en un referente del género.

En esa misma línea de misterio y tensión psicológica, existe otra serie que mezcla lo paranormal con el thriller más oscuro. Con una trama que va revelando secretos a fuego lento, consigue que cada episodio sea una pieza más de un rompecabezas inquietante que engancha a los amantes de lo enigmático.

Archivo 81: terror, misterio y cintas malditas

La historia de Archivo 81 sigue a Dan Turner, un archivista especializado en restaurar grabaciones en vídeo, que recibe el encargo de recuperar unas cintas dañadas de los años 90. A medida que avanza en su trabajo, descubre las investigaciones de una estudiante que en su momento documentaba la vida en un extraño edificio plagado de sucesos paranormales. Este hallazgo provoca que lo que en principio iba a ser un trabajo rutinario se convierta en una peligrosa obsesión, sobre todo cuando el pasado y el presente comienzan a entrelazarse de formas perturbadoras.

Uno de los grandes atractivos de la serie es cómo juega con el metarrelato. Los espectadores, igual que el protagonista, se adentran en esas cintas y sienten la misma mezcla de fascinación y miedo. Esta sensación inmersiva es todavía más profunda gracias a que la atmósfera está cuidada al detalle, con una puesta en escena con un terror muy elegante.

Respecto al ritmo de la serie, este está medido para dosificar la tensión, alternando momentos de investigación pausada con revelaciones inquietantes que van elevando el nivel de suspense. Esto casa a las mil maravillas con su trama, que además de tratar temas sobrenaturales también reflexiona sobre la obsesión, la memoria y los vínculos que se pueden crear a través del tiempo y el espacio.

Archivo 81 cuenta con solo una temporada y está disponible en Netflix. Es una propuesta ideal para quienes buscan una historia corta y cerrada que combine misterio, terror psicológico y un enigma que se despliega como un puzle imposible.