La carrera por ser el próximo James Bond se calienta con un candidato estrella en ascenso

La producción de Bond 26 ya ha comenzado oficialmente, con Denis Villeneuve en la dirección y Steven Knight a cargo del guion. Sin embargo, la gran incógnita sigue siendo la misma que hace un tiempo y la misma que aparece cada vez que se anuncia un nuevo arco de esta franquicia, ¿quién será el próximo James Bond? Según los reportes, Amazon busca un actor británico en la treintena, pero con suficiente proyección como para mantener vivo el legado de 007 durante muchos años.

En este contexto, un nuevo nombre comienza a destacar con fuerza. Se trata de un actor londinense, recientemente premiado con el BAFTA al “Rising Star” de 2025, que ha demostrado una versatilidad y un carisma que lo convierten en un candidato ideal para asumir el papel más codiciado del cine británico.

David Jonsson, el candidato inesperado para 007

David Jonsson, actor británico de 32 años Difoosion

David Jonsson ha sabido equilibrar su carrera entre grandes producciones y proyectos más independientes, destacando tanto en blockbusters, comoAlien: Romulus y La larga marcha; como en cintas aclamadas por la crítica como Rye Lane. Su actuación en La larga marcha ha sido señalada como su mejor trabajo hasta la fecha, consolidando su reputación como un actor capaz de aportar profundidad y matices al personaje que interprete.

Con 32 años, británico y en plena forma física, Jonsson cumple con todos los requisitos técnicos que los admiradores de esta saga esperan en el nuevo James Bond. Aunque algunos debates apuntan hacia la posibilidad de una versión femenina del personaje, la opción de Jonsson parece una apuesta más segura y tradicional, sin dejar de ser fresca.

Si Amazon se atreve a confiar en un nombre todavía en ascenso en lugar de un rostro consagrado, David Jonsson podría convertirse en el 007 perfecto para una nueva era.