Cómo puede continuar el universo de Expediente Warren sin los protagonistas

Con más de 2.600 millones de dólares recaudados desde su inicio en 2013, la saga de Expediente Warren se ha convertido en una de las franquicias de terror más exitosas de todos los tiempos. Su última entrega, Expediente Warren: el último rito no solo ha sumado más de 300 millones en taquilla, sino que también ha supuesto un punto y final para los Warren, los personajes interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga.

La película cierra su arco con un retiro pacífico, ofreciendo una conclusión satisfactoria a la pareja de investigadores paranormales que lideraron la franquicia durante más de una década. Sin embargo, esto no significa el final de la saga. New Line Cinema ya ha confirmado planes para una “fase 2” del universo Expediente Warren, lo que abre la puerta a nuevas historias que expandan el terror más allá de Ed y Lorraine.

El futuro de Expediente Warren tras El último rito

Aunque algunos admiradores de esta historia especulan con precuelas o versiones jóvenes de los Warren, la saga tiene mucho más potencial fuera de esa fórmula. Spin-offs como Annabelle o La Monja ya demostraron que el universo puede funcionar con otros protagonistas, diferentes épocas y escenarios alejados de los Warren. Estos proyectos ampliaron el trasfondo demoníaco de la franquicia e igualmente consiguieron conquistar la taquilla.

El futuro podría pasar por explorar relatos de fantasmas internacionales, nuevos exorcistas, o incluso centrarse en los objetos malditos vistos brevemente en Annabelle vuelve a casa. La clave estaría en mantener el espíritu del universo mientras se introducen personajes inéditos y tramas con mayor incertidumbre, algo que aportaría un punto extra de tensión y expectación al no tener héroes “intocables” como Ed y Lorraine.

El último rito fue un final justo y emotivo para los Warren. Ahora, la franquicia tiene la oportunidad de reinventarse y demostrar que puede seguir siendo un referente del terror contemporáneo sin depender de ellos.