Si disfrutaste 'Ozark', esta serie criminal te atrapará desde el primer minuto

El thriller contemporáneo ha demostrado que no necesita de monstruos evidentes para generar suspense. Series como Ozark han dejado claro que la tensión puede construirse a través de atmósferas opresivas, personajes atrapados en situaciones extremas y la sensación constante de amenaza que no da tregua.

En esa misma línea se encuentra una producción reciente que apuesta por el suspense y la claustrofobia. Con un planteamiento minimalista, logra que la angustia crezca escena tras escena, atrapando al espectador en un juego de supervivencia donde lo invisible resulta tan aterrador como lo tangible.

Invisible: tensión psicológica en un thriller que no da respiro

La historia de Invisible gira en torno a una limpiadora que, tras la desaparición de su marido, se ve envuelta en una persecución implacable. A medida que intenta descubrir qué ha sucedido, una organización criminal comienza a desenterrar oscuros episodios de su pasado, empujándola hacia un camino de violencia y desesperación. En ese tránsito, la protagonista pasa de ser una víctima a una figura dispuesta a luchar contra cualquier amenaza, por brutal que sea.

El gran acierto de Invisible está en cómo combina la intriga por desentrañar los misterios con el drama humano al que se enfrenta su protagonista. El espectador no solo sigue una trama de supervivencia, sino que se adentra en la vida de una mujer marcada por secretos y pérdidas, obligada a enfrentarse a un mundo despiadado en el que la confianza es un lujo imposible.

Su gran ritmo también se ve beneficiado por la atmósfera es opresiva que crea la serie, con un constante juego entre la vulnerabilidad de la protagonista y la violencia de quienes la persiguen, generando una tensión que recuerda a los mejores thrillers psicológicos recientes.

Invisible está disponible en Netflix y cuenta con dos temporadas. Se presenta como una propuesta intensa para quienes buscan un relato de supervivencia marcado por la paranoia, la violencia y el peso de los secretos del pasado.