La película de 'Watch Dogs' recibe un interesante adelanto de su protagonista: "No es el videojuego"

La película que adaptará Watch Dogs ha recibido una interesante actualización por parte de uno de los miembros del elenco, quien ha adelantado que el filme será diferente del videojuego. Ya se confirmó que la franquicia de Watch Dogs que posee Ubisoft iba a dar el salto de las consolas al cine. Dirigida por Mathieu Turi, este proyecto contará con una historia original de Christie LeBlanc y Victoria Bata.

Asimismo, Tom Blyth, Sophie Wilde y Markella Kavenagh están confirmados como miembros del reparto de la película de Watch Dogs. Sin embargo, con respecto a la trama, la mayoría de los detalles se han mantenido en secreto. De hecho, aún no hay fecha de estreno oficial, por lo que no se puede asegurar cuándo llegará esta producción a la gran pantalla.

Una adaptación con sello propio

En una entrevista con ScreenRant, Tom Blyth ofreció una breve pero intrigante actualización sobre la película de Watch Dogs. El actor confirmó la intención que existe por alejarse un poco de los proyectos originales. También habló sobre las recientes regrabaciones y cómo es Sophie Wilde como coprotagonista. Estas fueron sus palabras:

"Sí, va a ser genial. Hace poco volvimos a grabarlo y lo hicimos aún mejor. Sophie Wilde es increíble. No es el videojuego, sino que es muy diferente. Es muy cinematográfico y se siente como algo propio".

Como es lógico, este avance puede haber despertado preocupantes interrogantes sobre la película. Por un lado, la falta de una estricta sintonía con el videojuego abre la puerta a la libertad creativa, permitiendo al equipo centrarse en crear una buena narrativa en lugar de en las mecánicas que forman parte del título original.

No obstante, corre el riesgo de distanciar a los jugadores que esperaban ver personajes o misiones icónicas cobrando vida en la gran pantalla. Aun así, las adaptaciones de videojuegos que se esfuerzan demasiado por imitar el material original suelen fracasar. Las más exitosas, como Five Nights at Freddy's y Arcane, reinterpretan la esencia del mundo del videojuego con una historia que se sostiene por sí sola.