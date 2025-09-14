La elección de Christopher Nolan para la mejor versión de un clásico de ciencia ficción resulta polémica

Pese a que se estrenó hace unos cuantos años, Blade Runner es considerada una de las mejores películas de ciencia ficción. Esto es sorprendente, ya que existen numerosas versiones de Blade Runner. Este abanico de posibilidades es el que hace que el público tenga la oportunidad de apreciar las sutiles diferencias. Una de las personas que ha tenido tiempo para verlas todas es Christopher Nolan, quien ha elegido la mejor de todas.

Lo cierto es que se presentó la copia original de Blade Runner, la versión cinematográfica o la internacional. Todas diferentes entre sí. Justo después, la película llegó al mercado de vídeo doméstico. La emisión en Estados Unidos fue una quinta versión. En 1992, Ridley Scott presentó su versión del director y regresó en 2007 para la versión final. Como ves, esto es un absoluto lío.

Del estreno de 'Blade Runner' en 1982 al Final Cut

Sin embargo, Christopher Nolan siente que la mejor versión de Blade Runner es el corte cinematográfico original. Es decir, el que llegó a la gran pantalla en 1982. Dicho esto, cuando se habla de las mejores versiones de la película de Ridley Scott, las tres que generalmente se mencionan son el corte cinematográfico, el corte del director y el corte final.

Aun así, Ridley Scott no está de acuerdo con esto. Si bien la versión del director parece ser la suya, el director no tuvo ninguna participación más allá de dejar ciertas notas que se utilizaron para reconstruir la película. En cambio, la versión final es la única en la que el director participó como parte activa de la creación de su visión. En lo que respecta a la versión cinematográfica, el cineasta dejó claro que no le gusta en absoluto. Como puedes ver, Christopher Nolan no está de acuerdo:

"La versión cinematográfica es la mejor versión de la película. Es imperfecta y parece presuntuosa. Soy un gran admirador de Ridley Scott, así que no quiero contradecir su punto de vista en cierto modo".

Blade Runner tiene una gran reputación entre los seguidores del género de ciencia ficción. Aunque la mayoría aún considera el Final Cut de Ridley Scott como la versión definitiva, Christopher Nolan tenía ciertas razones para preferir la versión de los cines. Aun así, ni siquiera se acerca en nada a la calidad del corte que Ridley Scott presentó un tiempo después.