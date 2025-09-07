Adiós a 'Blade Runner': Ridley Scott confirma que su nuevo proyecto de ciencia ficción será su "mejor película"

Ridley Scott se ha pronunciado sobre la que será su próxima película postapocalíptica. Lo ha hecho de forma provocadora, ya que sugiere que podría ser la mejor en toda su larga trayectoria. A sus 87 años, Ridley Scott se mantiene tan activo como siempre en su papel como director de cine. De hecho, entre sus producciones más recientes se encuentran Gladiator 2 o Napoleón.

Sin embargo, Ridley Scott sigue siendo un referente en la industria por sus primeras películas, como la original Alien o la revolucionaria Blade Runner. Durante la mitad de su carrera, Ridley Scott encabezó películas con un enorme éxito como Gladiator y Black Hawk Down. Sin embargo, dado que su longeva carrera como cineasta es muy larga, su filmografía es algo irregular.

Ridley Scott y su inagotable trayectoria

Durante las últimas décadas, Ridley Scott ha seguido estrenando películas con cierta regularidad, algo que también ha implicado que su recepción haya sido de lo más diversa. Por ejemplo, Prometheus y Alien: Covenant marcaron su esperado regreso a la franquicia Alien, pero la respuesta fue mixta. En cambio, The Martian fue un éxito rotundo.

Dicho esto, las últimas películas de Ridley Scott han tenido dificultades para conectar con el público y la crítica. De hecho, la respuesta a Gladiator 2 fue más tibia que la de la original. Sin embargo, eso no ha evitado que Ridley Scott baje el ritmo, ya que tiene una serie de películas en el horizonte, incluyendo una adaptación de una novela de ciencia ficción que se anunció recientemente.

En una entrevista reciente, Ridley Scott profundizó en los aspectos de The Dog Stars que la distinguen de otros proyectos. Puede parecer algo pretencioso, pero Ridley Scott afirmó que podría estar entre las mejores películas que ha dirigido. "The Dog Stars tiene la velocidad de una serie de televisión, pero quizás sea mi mejor película", decía.

The Dog Stars es una película que sitúa la acción principal después de una pandemia devastadora que consume el mundo. El filme tiene como protagonista a Hig, un hombre que atraviesa un paisaje postapocalíptico junto a su perro y un misterioso pistolero en busca del origen de una transmisión de radio. No está claro si The Dog Stars tendrá el impacto esperado, pero Ridley Scott confía al máximo en el proyecto.