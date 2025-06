El episodio más polémico de 'Juego de Tronos' tiene una de las mejores actuaciones de la serie

Juego de Tronos es considerada una de las mejores series de la historia, pero también tiene algunas temporadas que no consiguieron cerrar de forma magistral el desarrollo de la trama. También dio lugar a muchos episodios épicos en el género de fantasía, pero es evidente que pasó por algunos problemas creativos que afectaron a la serie.

No es ningún secreto decir que la octava temporada de Juego de Tronos dividió a los espectadores de la exitosa serie de fantasía de HBO. Lo cierto es que hubo muchas quejas sobre el final, que se centró en diversos temas, desde la llegada de Bran Stark al trono hasta el cambio de personajes como Daenerys Targaryen y Jaime Lannister. Por ese motivo, la última temporada tuvo una recepción muy diferente.

Emilia Clarke fue brillante incluso en el caos

Sin embargo, eso no evitó que la segunda mitad incluyera algunas escenas impresionantes, e incluso la octava temporada tuvo momentos destacados en medio de la polémica. Por ejemplo, la parte más criticada de Juego de Tronos también tiene una de las mejores actuaciones. En este sentido, el reparto de la serie de HBO supo aprovechar al máximo el material que había disponible, y esto también queda reflejado en el resultado final.

Puede que el penúltimo episodio no sea el que peor calificación tiene, pero también recibió numerosas críticas en su estreno. En The Bells, Daenerys Targaryen al final consigue conquistar Desembarco del Rey. Pero incluso después de ver a los soldados Lannister rendirse, Daenerys Targaryen incendia el lugar. Es un cambio desgarrador para el personaje, y muchos espectadores aún no están contentos con él.

Aun así, eso no evita que este episodio muestre una de las mejores interpretaciones de Juego de Tronos. Emilia Clarke se siente como la mejor actriz que puede interpretar a Daenerys Targaryen, y su actuación en The Bells es de largo la mejor, incluso cuando el arco argumental de su personaje se desmorona. De hecho, el dolor y la rabia de Daenerys Targaryen se pueden apreciar en cada expresión de Emilia Clarke.

Lo cierto es que Emilia Clarke se entregó por completo al personaje en los que fueron sus mejores y peores momentos, sin importar si el guion no favorecía el buen desarrollo de la historia. Pero incluso cuando el guion necesitaba una vuelta de tuerca, Emilia Clarke conseguía mejorar la evolución de Daenerys Targaryen con su interpretación.