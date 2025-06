¿El regreso de Dylan O’Brien? Un posible reinicio de 'Maze Runner' podría hacerse realidad

Dylan O'Brien al fin se ha pronunciado sobre la noticia que sugiere que Maze Runner 4 está en desarrollo. Lo más sorprendente es que el actor ni siquiera sabía que esto se estaba considerando. Las películas originales de Maze Runner que Dylan O'Brien protagonizó recaudaron 940 millones de dólares en taquilla. Por eso no fue ninguna sorpresa que ciertos rumores insinuasen una nueva versión de Maze Runner en la gran pantalla.

El rumor original afirmaba que la nueva película de esta franquicia de ciencia ficción no iba a ser ni una secuela ni un remake de los libros de James Dashner que ya recibieron una adaptación. En cambio, se la describió como una especie de continuación. Esto generó muchas preguntas sobre el regreso de los miembros del reparto original, como en el caso de Dylan O'Brien en el papel de Thomas.

Dylan O'Brien se muestra sorprendido

En una entrevista con ScreenRant, Dylan O'Brien compartió su opinión sobre este nuevo proyecto vinculado a Maze Runner. Él mismo desconocía el desarrollo de la película hasta que le hicieron la pregunta. En este sentido, aunque es cierto que no se han puesto en contacto con él para hablar sobre un posible regreso, Dylan O'Brien expresó cierta disposición a volver como Thomas.

"No parece que les interese contratarme porque no he oído hablar de ello. La verdad es que es la primera vez que escucho esto. Pensé que habría una precuela o algo así, pero no sé. Bueno, es un capítulo completamente diferente. Supongo que lo abordaría si me lo propusieran".

La reacción de Dylan O'Brien al enterarse de que una nueva película de Maze Runner deja claro que actualmente no está en contacto con nadie involucrado en el desarrollo de la película. El guion está a cargo de Jack Paglen y Wes Ball ha dejado su puesto de director para centrarse en ser productor. La relación previa de Dylan O'Brien con este último implica que podría recibir una llamada una vez que la película vaya adelantando su producción, pero todo parece estar en el aire.