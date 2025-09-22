Esta emocionante actualización de 'Transformers' insinúa un posible regreso de la franquicia

Tyrese Gibson es conocido por ser un miembro del reparto original que dio comienzo a la franquicia de Transformers. Ahora, el actor ha dado una nueva pista sobre el posible regreso de su personaje. Si aún no lo tienes ubicado, Tyrese Gibson apareció como Robert Epps en la adaptación que hizo Michael Bay de la exitosa línea de juguetes de Hasbro.

El personaje regresó en dos secuelas de Michael Bay, pero no se le ha visto en la franquicia desde la entrega de Transformers que se estrenó en 2011. Desde entonces, se han estrenado cuatro películas de acción real, siendo la más reciente El despertar de las bestias, que contó con el director Steven Caple Jr. al frente.

El posible regreso de Tyrese Gibson

En una reciente entrevista, Tyrese Gibson ha confirmado que contactó recientemente con Michael Bay en el que sería su regreso en una nueva película de Transformers. Sin embargo, el actor procuró no hablar demasiado, ya que no reveló la mayoría de los detalles al ocultar bien sus cartas. "Estuve hablando por teléfono con Michael Bay la semana pasada, así que eso es todo lo que puedo decirte", confesó.

Dicho esto, el futuro de la franquicia de Transformers sigue siendo incierto por el momento. Aunque se suponía que la última entrega daría paso a una nueva trilogía, el filme no fue el éxito de taquilla que se pretendía, lo que plantea dudas sobre si esta idea creativa avanza con paso firme o no. Entre estas tres nuevas películas parece que también está en mente un crossover entre Transformers y GI Joe.

Tras el éxito que supuso Transformers One, se sabe que el director Josh Cooley está trabajando en una película de acción real. Además, se informó que Michael Bay estaría desarrollando un nuevo filme de Transformers, y parece que Tyrese Gibson está en los planes para que pueda aparecer en la misma.

Aun así, no está claro si Michael Bay la dirigirá o simplemente la supervisará como su productor más activo. Sin embargo, cabe recordar que su última película no tuvo buena acogida. La idea de retomar la trilogía original podría consolidar la nostalgia del público, pero ni siquiera esto parece claro. Por desgracia, es bastante improbable que Shia LaBeouf y Megan Fox vuelvan a formar parte de una película de Transformers.