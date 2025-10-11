Esta exitosa serie de ciencia ficción de Stephen King al fin encuentra un nuevo rival en Netflix: se ve en 6 horas

Tras el éxito de El Instituto, la serie de ciencia ficción de Stephen King, Wayward es el contendiente claro a hacerle frente como el último thriller de misterio con mayor repercusión en Netflix. Esto se debe a que tiene una historia y un tono que resultan muy similares. Basada en la novela homónima de Stephen King, El Instituto se centra en un grupo de adolescentes con poderes psíquicos que son secuestrados por un instituto que usa sus habilidades para un supuesto propósito superior.

Considerando el éxito de las adaptaciones de sus historias con un perfil más adolescente, como It o Carrie, no debería sorprender que esta serie recibiera luz verde para una segunda temporada. Al igual que El Instituto, algunas de las series más populares presentan a adolescentes que se ven envueltos en misteriosos asesinatos o siendo manipulados por entidades oscuras. Algunos ejemplos claros son Miércoles, Stranger Things o Yellowjackets.

El nuevo thriller de Netflix continúa la estela de 'El Instituto'

Hace muy poco, Netflix quiso adentrarse una vez más en este subgénero con el estreno de una serie centrada en adolescentes que se encuentran retenidos en una escuela. La situación se complica cuando se descubre que el líder de secta manipula no solo a los estudiantes, sino a todo el pueblo. Aunque existen diferencias importantes entre ambas historias, los conflictos de Wayward son muy familiares para los seguidores de El Instituto.

Si se eliminan de la ecuación los poderes sobrenaturales de El Instituto y se analiza el uso de niños como armas contra su voluntad, esta inquietante serie de Netflix es más parecida de lo que aparenta. En ambas series, los adolescentes son retenidos a la fuerza en estas instituciones cuya verdadera naturaleza se oculta al mundo exterior, mientras que también son explotados por adultos que los utilizan para cumplir un objetivo.

La inmensa mayoría de los giros que conducen al impactante final de Wayward se centran en dos historias principales que se desarrollan simultáneamente. La primera es la de los adolescentes que intentan escapar de la Academia Tall Pines. La segunda sigue la investigación del policía recién llegado Alex Dempsey, que lucha contra la secta. Aunque los géneros difieren significativamente, Wayward es una serie emocionante que puedes ver mientras esperas la segunda temporada de El Instituto.