Una joya del suspense que no te dejará parpadear: el thriller de ciencia ficción más intrigante en streaming

Señales se presenta como un thriller de ciencia ficción que, desde su premisa, llama especialmente la atención. La película es capaz de construir un universo reconocible en el que lo extraordinario irrumpe de manera gradual. Lo que parece un hallazgo aislado se convierte en un enigma que reconfigura la percepción de la realidad.

La trama tiene como protagonista a Graham Hess, interpretado por Mel Gibson, un ex pastor que vive en una granja remota con su familia tras una tragedia personal que ha erosionado su fe. Cuando extraños círculos en los cultivos aparecen en su propiedad, la cinta se adentra en un enigma global que cuestiona la existencia de lo desconocido. M. Night Shyamalan, conocido por sus giros inesperados, presenta una impecable atmósfera de suspense que se alimenta de lo cotidiano.

Un thriller con el sello de M. Night Shyamalan

Lo más curioso es que el interés de la película no se sostiene en la espectacularidad visual, sino en cómo hace un buen manejo del suspense. De hecho, cada escena funciona como una pieza de un rompecabezas complejo. La dirección está bien medida, ya que permite que la tensión surja de los detalles más sutiles.

La narrativa se despliega con un ritmo que mantiene al público inmerso. Por su parte, la relación entre lo familiar y lo inexplicable se explora con una sorprendente delicadeza, mostrando cómo los límites de la realidad pueden moverse sin necesidad de una explicación inmediata.

Disponible en Netflix, Señales también es una producción interesante por cómo plantea la duda de la incertidumbre humana. Es decir, cómo reaccionamos ante lo que escapa de nuestro entendimiento. También sobre cómo el miedo y la fascinación pueden coexistir frente a lo desconocido. Esto nos recuerda que la ciencia ficción más efectiva no siempre viene de universos lejanos, sino de misterios que podrían tocar la puerta de nuestra propia existencia.

Desde su estreno, Señales recaudó más de 400 millones de dólares en taquilla mundial, consolidándose como un éxito comercial que dividió opiniones críticas. Lo que te puedo asegurar es que es un ejemplo de cine de ciencia ficción que apuesta por una narrativa ingeniosa. No depende de la espectacularidad para resultar interesante, sino que se apoya en la construcción del misterio y en la interacción de los personajes. No es la película más asombrosa de ciencia ficción, pero sí es la que te va a dejar más intrigado.