Para mí, esta joya oculta es 'Dark' hecha película: un bombazo en streaming que te va a volar el cerebro

Entre tanto estreno que sale y entra en las diferentes plataformas, Caddo Lake es una de esas películas que pasa desapercibida. Apenas he escuchado hablar de ella y creo que es una de las más entretenidas que puedes encontrar en el catálogo de Max. Esta película, que también cuenta con M. Night Shyamalan como productor, es un thriller psicológico que apuesta por el misterio de una forma muy similar a Dark. En este caso, Caddo Lake lo hace en formato largo.

Pero decir que Caddo Lake solo es una película de misterio quizá sea quedarse algo corto. Es una de esas rarezas que aparecen de vez en cuando en el catálogo, sin apenas promoción, y que consiguen sorprenderte de la mejor forma posible. Lo cierto es que apenas dura hora y media, pero el puzle está tan bien armado que no te va a dejar indiferente. Si te atrajo el rompecabezas narrativo tan complejo de Dark, aquí vas a encontrar una experiencia igual de desconcertante, pero de una forma más contenida.

Un thriller inquietante con sabor a 'Dark'

Lo cierto es que Caddo Lake no es ciencia ficción al uso, ni tampoco lo que entenderíamos por un thriller clásico. Esta intrigante película se mueve en una zona algo difícil de definir en la que los recuerdos, la pérdida y el tiempo se cruzan sin avisar. La premisa parte de la desaparición de una niña, sí, pero lo que importa es cómo esa ausencia va armando y desarmando las piezas de un complejo enigma a su alrededor.

Como suele ser habitual en este tipo de producciones, la trama no te da una explicación completamente cerrada, y ese es precisamente su punto fuerte: te empuja a interpretar. Es una película que sigue una estructura no lineal que exige atención, así que como no pongas todos tus sentidos en ella, es posible que te pierdas ciertos detalles.

Caddo Lake es una joya escondida en Max, y probablemente una de las películas más interesantes que podrás encontrar en la plataforma. Si estás dispuesto a sumergirte en un relato fragmentado, Caddo Lake es una película que posiblemente desconocías y que te va a gustar.

Es posible que Caddo Lake no sea un filme que vaya a gustar a todo el mundo, pero para quienes aprecian el cine que se cocina a fuego lento, esta es una recomendación que deberías tener en cuenta. Es cierto que no cuenta con el ruido de una superproducción, pero sí con la calidad y la personalidad de un título que, con el tiempo, seguro que recibirá un mayor reconocimiento del que tiene.

La película Caddo Lake está en Max.