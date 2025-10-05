Esta película es tan hipnótica como ‘Blade Runner’, pero con un tono mucho más inquietante

Dentro de la ciencia ficción, pocas películas han dejado una huella tan marcada como Blade Runner. Su visión y su propuesta sobre el futuro se fundió con esa reflexión de carácter filosófico que convirtió al clásico de Ridley Scott en una obra de culto que todavía hoy inspira a creadores y espectadores. Esa mezcla de atmósfera hipnótica y preguntas existenciales es un terreno fértil en el que otras películas han sabido moverse con resultados sorprendentes.

En ese mismo camino, pero desde una perspectiva mucho más perturbadora y enigmática, existe una propuesta que juega con la ciencia ficción de autor y el cine experimental. Con un estilo único, un ritmo pausado y un tono inquietante, esta producción consigue sumergir al espectador en una experiencia audiovisual desconcertante que provoca un montón de preguntas en él.

Under the Skin: Scarlett Johansson en el papel más enigmático de su carrera

La historia de Under the skin sigue a una misteriosa mujer, interpretada por Scarlett Johansson, que recorre Escocia en busca de hombres solitarios. Bajo una apariencia seductora, esconde un propósito siniestro que poco a poco se va desvelando, con escenas cargadas de simbolismo y un trasfondo que apunta tanto al terror como a la ciencia ficción más abstracta.

Lo que convierte a Under the Skin en una película única es su enfoque visual y es su fotografía atmosférica y su diseño sonoro, que envuelve y desorienta, haciendo de ella la película propone más sensaciones que respuestas claras. Cada escena se convierte en un viaje hacia lo desconocido, obligando al espectador a interpretar lo que ve y a enfrentarse a la incomodidad de lo inexplicable.

La narrativa apuesta por la sugerencia y la ambigüedad, más interesada en transmitir emociones que en dar explicaciones, lo que refuerza el carácter perturbador de la obra. Lejos de ser una película de ciencia ficción al uso, Under the Skin se mueve en la frontera del cine experimental, con momentos que resultan hipnóticos y perturbadores a partes iguales.

Under the Skin está disponible en Filmin y es una de esas películas que dividen opiniones pero que nadie olvida una vez la ha visto. Una experiencia que no busca complacer, sino impactar, y que ha conseguido consolidarse como una de las propuestas más originales y extrañas del género en los últimos años.