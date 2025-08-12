El estado en el canon de varios héroes clave de DC recibe una actualización de James Gunn

La franquicia del DCEU acaba de recibir una importante actualización en relación al lugar que ocupan tanto The Flash como Wonder Woman en el canon. Como bien sabrás, Gal Gadot dio vida a Diana Prince en la antigua línea temporal del DCEU junto a Ezra Miller en el papel de Barry Allen. Dado que James Gunn tiene la intención de hacer un reinicio, ambos actores no regresarán, ya que Wonder Woman y The Flash serán interpretados por un nuevo reparto.

Por ahora, no existe ningún proyecto en el que The Flash aparezca, pese a que los seguidores siguen pidiendo que Grant Gustin interprete al velocista como ya hizo en la serie de The CW. Por otro lado, la situación ha cambiado para Wonder Woman, quien ahora tendrá una película escrita por Ana Nogueira con cierta prioridad en la programación de DC Studios.

La salida de Gal Gadot y Ezra Miller impacta en el DCEU

James Gunn reveló que no sabe con certeza si Wonder Woman y The Flash eran canon durante ciertos eventos de la primera temporada de Peacemaker. Según él, tanto Wonder Woman como The Flash aparecerán en el DCEU tarde o temprano, pero aún no se ha concretado el grado de desarrollo de sus carreras como superhéroes en su esperado regreso cinematográfico. Así lo explicaba: "Sí, ¿son canon? No lo sé. Habrá que esperar. Es decir, existirán con el tiempo. Si existen ahora, no lo sé".

Dado que The Flash y Wonder Woman probablemente tengan una edad similar a la de Superman, esto significa que ambos héroes podrían haber estado activos durante los últimos años de la franquicia de DC Studios. Sin embargo, esa no es la única posibilidad que habría que barajar para estos personajes. Los comentarios de James Gunn son una clara señal de que aún tiene que definir el canon de algunos personajes clave de DC.

Por lo tanto, tiene sentido que James Gunn todavía tenga que determinar el lugar de The Flash. En cuanto a Wonder Woman, DC está tomando medidas drásticas precisamente por ese aspecto. Dado que el guion de la película Wonder Woman es una prioridad para el estudio, es posible que Diana Prince no tarde mucho en regresar para mostrar qué posición ocupa en el complejo reinicio del DCEU que apenas comienza.