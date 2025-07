Este oscuro thriller de ciencia ficción es desconcertante: una joya independiente oculta que te va a encantar

Lo "malo" de la ciencia ficción es que se han hecho tantas producciones que muchas de ellas pueden ser infravaloradas. Entre obras maestras inmensas en el género como Interstellar o Arrival, The Endless es una película imprescindible si te consideras seguidor del universo de Lovecraft. Y es que la idea de hacer películas basadas en la obra de H.P. Lovecraft supone un desafío singular por varias razones.

La primera de ellas es que la mayoría de sus relatos más famosos destacan por su breve extensión. Asimismo, un aspecto clave que caracteriza su obra es que se niega a describir las criaturas que amenazan a los protagonistas y, en la mayor parte de ellos, destacan por ser muy sombrías. Aun así, existen películas con ese particular estilo lovecraftiano que refleja a la perfección esa perspectiva de terror del autor.

Horror cósmico y ciencia ficción en perfecta sincronía

Teniendo esto en cuenta, esta vez quiero recomendarte una película que podría encasillarse en el género de ciencia ficción con cierto enfoque en el terror. Me refiero a The Endless, una película que fue dirigida por el dúo de directores Justin Benson y Aaron Moorhead. En este filme, dos hermanos y antiguos miembros de una secta mortal OVNI regresan a su campamento, donde descubren un oscuro secreto.

Es una de esas películas que no tuvo un éxito rotundo, pero que recibió elogios de la crítica. De hecho, The Endless tiene una puntuación del 91% en Rotten Tomatoes. Creo que es una de las películas de terror más creativas que se estrenaron en la década anterior. Lo que empieza siendo una especie de comedia oscura lentamente va cambiando el rumbo hacia el horror cósmico.

La historia convierte el tiempo en un arma y la fuente máxima del terror, ya que una entidad misteriosa aprovecha bucles temporales para atormentar a sus víctimas. El ejemplo más aterrador es un hombre anónimo, condenado a existir en un bucle infinito de cinco segundos del que jamás puede escapar. Además, la película también tiene un aura metafórica que resulta escalofriante.

The Endless es una película que incluye un montón de guiños lovecraftianos, así que creo que deberías tenerla en cuenta. Lo cierto es que es una delicia del terror, y si te consideras un seguidor del género, tienes que verla al menos una vez. Si fuera tú, no me la perdería. La tienes disponible en el catálogo de Prime Video.

La película The Endless está disponible en Prime Video.