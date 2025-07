Las exclusivas podrían estar a punto de terminar en los videojuegos: PlayStation planea llevar sus títulos a Xbox y Nintendo

El sector de los videojuegos se encuentra en una época de cambio. Los últimos movimientos de Microsoft así lo llevan advirtiendo, llevando sus títulos exclusivos a otras plataformas como PlayStation como una estrategia para conseguir obtener la máxima rentabilidad posible a sus productos. Una decisión muy discutida por sus seguidores, pero que podría tener la réplica por parte de su máximo rival próximamente, tal y como se ha descubierto en una oferta de trabajo.

A través de una publicación en la que se busca un director Sénior de Gestión Multiplataformas y de Cuentas, PlayStation asegura que quiere seguir una nueva estrategia comercial y global de los juegos de PlayStation Studios para llavarlos a todas las plataformas digitales. Esto incluye, por supuesto, consolas Xbox y de Nintendo, por lo que las exclusivas podrían llegar a su fin de manera definitiva para PlayStation, con Nintendo como último bastión en este sentido.

PlayStation podría seguir la misma vía de sus lanzamientos en PC

Aunque esta estrategia aún no se ha confirmado por parte de PlayStation y podría no llevarse a cabo finalmente, lo más probable es que la compañía japonesa siga el mismo modelo que ha experimentado con los lanzamientos de sus juegos en PC. De este modo, los títulos de PlayStation Studios se estrenarían de manera inicial en las consolas de Sony para llegar al resto de plataformas uno o dos años después, salvo casos específicos que tendrían lanzamientos simultáneos.

Por el momento habrá que seguir esperando para saber cómo avanza este asunto, pero todo hace indicar que las exclusivas tal y como se han conocido en los últimos años están cerca de llegar a su fin. No obstante, parece que Nintendo no tiene ninguna intención de llevar franquicias como Mario, Zelda o Pokémon a otras plataformas, ya que su situación en el mercado es inmejorable y no tiene ninguna necesidad de realizar tal movimiento.