Un exparticipante de La Velada afirma que las primeras ediciones fueron mejores: "Era entre creadores realmente relevantes"

Este ha sido el año en el que la quinta edición de La Velada del Año de Ibai Llanos ha tenido lugar. Este espectáculo, que se ha convertido ya en el acontecimiento más especial de cada temporada en el mundo de la creación de contenido, ha conquistado algunos de los estadios más importantes de nuestro país. Sin embargo, no siempre tuvo esa escala.

Todavía muchos recuerdan las primeras ediciones, cuando el lugar que acogía el evento era un pequeño local acondicionado para boxear. Aunque esa falta de espectacularidad para muchos hace que los primeros años fuesen más flojos, para otros como Agustin51 implicaba un trato más personal que él valoraba mucho.

Agustin51 defiende las primeras Veladas del Año sobre las últimas

La cuenta de Javi Oliveira ha sido la encargada de recoger las palabras del creador de contenido que participó en la cuarta edición y que habló de este tema cuando un usuario del chat le quiso preguntar su opinión sobre cuáles han sido las mejores Veladas.

“Para mí las primeras, pero porque las primeras eran con la pandemia, Ibai nos invitaba personalmente, era todo muy personal y divertido; era entre creadores realmente relevantes, bajo mi humilde opinión [...] y el trato hacia nosotros era mucho mejor antes de que fuera tan masivo”, afirmó el streamer.

Aun así, Agustín matizó sus palabras aclarando que a lo que se refiere con participantes relevantes es a gente que él conoce y que él ve. De la misma manera, señaló que es lógico que ahora que Ibai tiene todo un estadio lleno no puede ocuparse personalmente de que cada invitado esté bien.

“En las primeras me lo pasé mucho mejor que en las siguientes, que eran muy masivas, había mucha gente, mucha foto...”, fueron las últimas palabras del creador de contenido, que coronó a la segunda y tercera edición como las mejores.