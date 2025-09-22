IlloJuan explica el origen de la frase 'F en el chat': "Se ha convertido en una forma de hablar"

El lenguaje y la forma de hablar es uno de los aspectos que más cambia y evoluciona con el paso de los años. Cada generación usa unas expresiones distintas para desenvolverse en el día a día, y, a veces, esas frases hechas se incorporan con tanta naturalidad al vocabulario que llegan a utilizarla incluso personas que no saben cuál es su origen.

Puede que uno de los mejores ejemplos de este suceso sea la expresión 'F en el chat'. Entre los jóvenes muy pocos no saben qué significa cuando alguien utiliza estas palabras (se emplean para lamentar un suceso o una mala noticia), pero lo cierto es que su procedencia es un poco rocambolesca e IlloJuan la ha recordado en su último directo.

IlloJuan recuerda de dónde viene la expresión 'F en el chat'

La cuenta de TikTok Twitchparida ha sido la encargada de recoger la explicación del malagueño, que antes de entrar en detalles destacó que le parece sorprendente lo bien que se ha acoplado al vocabulario común a pesar de nacer de un momento muy concreto.

El origen está en el videojuego CallofDuty: AdvancedWarfare. En una misión de este título, tu personaje asistía a un funeral y como parte de la misión tenías que acercarte al féretro y mostrar tus respetos al fallecido. En ordenador, para realizar esa opción había que presionar la tecla F.

Ese pequeño detalle sin importancia del programador o desarrollador que preparase esa parte dio lugar a un movimiento en internet en el que los creadores de contenido empezaron a pedir que sus seguidores escribiesen la letra F en el chat para “dar el pésame” por algo que hubiese ocurrido en la retransmisión.

Así fue como se creó la expresión completa de 'F en el chat', una frase hecha que, a pesar de nacer hace ya 11 años, sigue siendo tremendamente utilizada.