Si te fascinó ‘Mr. Robot’, esta serie sobre la mente humana te dejará sin palabras

En los últimos años, series como Mr. Robot han demostrado que el suspense psicológico puede ser incluso más absorbente que cualquier thriller de acción. Historias que juegan con la percepción de la realidad, donde los protagonistas son tan complejos como los dilemas a los que se enfrentan, logran atrapar al espectador en una maraña de dudas e intriga.

En esa misma línea aparece una producción que, sin recurrir a las fórmulas más convencionales, lleva la narrativa hacia un terreno más surrealista, onírico y experimental. Una serie que mezcla lo psicológico con lo sobrenatural, y que convierte cada episodio en un viaje visual y emocional donde nada es lo que parece.

Legión: la mente como el mayor de los laberintos

La trama de Legión sigue a David Haller, un hombre diagnosticado desde joven con esquizofrenia que ha pasado gran parte de su vida entrando y saliendo de hospitales psiquiátricos. Sin embargo, tras un encuentro con otra paciente, comienza a cuestionarse si las voces que oye y las visiones que padece son síntomas de su enfermedad o si en realidad son manifestaciones de un poder extraordinario que ha estado latente en él.

Legión destaca por su puesta en escena hipnótica y desconcertante. La serie juega constantemente con los límites de la percepción con secuencias oníricas, giros inesperados y un montaje que desarma al espectador. Todos estos aspectos hacen que la experiencia se viva como un rompecabezas visual y narrativo.

En esta historia el foco está puesto en la mente humana y en cómo esta puede convertirse en el escenario de batallas tan intensas como las físicas. La serie, además, no teme arriesgar con su estilo, apostando por un tono adulto, psicológico y profundamente original.

Legión está disponible en Disney+ y es una propuesta ideal para quienes buscan una serie distinta, que combina ciencia ficción, drama psicológico y un estilo visual único que la convierte en una experiencia difícil de olvidar.