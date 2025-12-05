La franquicia de 'Doctor Who' trae de vuelta a un compañero clásico a la pantalla tras 41 años

Una vez que un actor se adentra en la franquicia de Doctor Who para interpretar a un personaje, rara vez se le cierra la puerta para que no pueda volver. A lo largo de todo este tiempo, David Tennant, Catherine Tate, Carole Ann Ford, Jodie Whittaker, Gabriel Woolf y Billie Piper han sido unos pocos nombres que han regresado en la pantalla, pero hay más confirmados de cara al futuro.

En este sentido, un proyecto importante en lo que respecta a regresos de personajes clásicos ha sido la colección de cortometrajes de Doctor Who: The Collection. Desde Leela luchando contra Daleks en la Guerra del Tiempo hasta la confirmación de la relación romántica entre Tegan y Nyssa, los cortometrajes de The Collection han supuesto un regalo para la mayoría de los espectadores. En este sentido, el cortometraje adjunto al lanzamiento de la temporada 21 de Doctor Who se centra en el Quinto Doctor y Tegan mientras se enfrentan a los Daleks en Londres una vez más.

Los personajes clásicos de 'Doctor Who' vuelven a la pantalla

Lo cierto es que Peter Davison y Janet Fielding han aparecido juntos en pantalla nuevamente. Sin embargo, en el proyecto estrenado para promocionar Doctor Who: The Collection, ambos personajes encuentran un mensaje de nada menos que su antiguo compañero Vislor Turlough, interpretado de nuevo por Mark Strickson. El personaje fue visto por última vez regresando a su hogar, Trion, pero el mensaje revela que su planeta está siendo atacado por un misterioso enemigo. Por ese motivo, suplica la ayuda del Doctor.

Como la mayoría de los actores más veteranos de Doctor Who, Mark Strickson ha sido una presencia habitual en los audiolibros de Big Finish, pero su última aparición en pantalla se produjo en 1984. Puede que el trío de personajes no se encuentre en el mismo sitio, pero presenciar al Quinto Doctor junto a Vislor Turlough y Tegan una vez más es conmovedor. Asimismo, resulta interesante saber que los problemas de Vislor continúan existiendo muchos años en el futuro.

Por supuesto, esto podría dar pie a una narrativa más compleja, sobre todo en lo que respecta a la salvación del planeta de Vislor Turlought. La historia podría resolverse en un futuro cortometraje de esta iniciativa o podría continuar en futuros audiolibros que sumen a los tres actores. El corto protagonizado por Peter Davison, Janet Fielding y Mark Strickson es más minimalista, pero aún conserva el mismo encanto que se puede esperar de la serie.