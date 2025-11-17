¿'Doctor Who' como 'Indiana Jones'? Este episodio descartado podría tener una nueva oportunidad

Aunque es bien sabido que David Tennantya no interpreta al protagonista centralde Doctor Who, un episodio descartado sobre su versión del personaje principal podría volver a "emitirse". Según el guionista Mark Gatiss, una historia pensada para el que fue el Décimo Doctor podría recuperarse de un modo sorprendente. Titulado como The Suicide Exhibition, este capítulo estuvo a punto de entrar en producción a finales de la década de 2000.

En una entrevista reciente, el guionista adelantó una actualización optimista sobre la historia, afirmando que Big Finish estaba interesada en adaptar su peculiar guion en formato audiolibro. Además, el escritor reconoció que hacía tiempo que no tenía noticias al respecto de esta cuestión. Sin embargo, afirmó que aún tiene la esperanza de que se pongan en contacto con él pronto.

Un episodio perdido del Décimo Doctor podría regresar

Esto fue lo que dijo al respecto:

Escribí dos borradores. Uno ambientado en la Primera Guerra Mundial y otro en la época nazi... Simplemente cambié la guerra de rumbo. Es una historia al estilo de Indiana Jones y creo que está bastante bien. Todavía conservo una copia. Big Finish mostró interés, pero desde entonces no he tenido noticias. ¡Estoy esperando esa llamada urgente! Mark Gatiss, sobre el episodio no emitido de 'Doctor Who'

A pesar de que The Suicide Exhibition nunca llegó a materializarse, es innegable que Mark Gatiss dejó una huella imborrable en Doctor Who. Precisamente, el guionista escribió varios de los que muchos seguidores consideran los mejores episodios de la franquicia de ciencia ficción. Lo que es evidente es que Big Finish ha creado un enorme contenido de Doctor Who. También resulta interesante porque la compañía también ha producido adaptaciones de audio sobre varios guiones que nunca se llegaron a emitir.

Aunque es cierto que BBC mantiene su compromiso de rodar otra temporada de Doctor Who, por ahora no existe ninguna fecha de estreno confirmada para la nueva entrega. Dicho esto, sí que se confirmó que habrá un especial de Navidad. Además, el spin-off The War Between the Land and Sea se estrenará en Reino Unido el 7 de diciembre de 2025 y se espera que esté disponible próximamente en Disney+ a partir de 2026.