'Doctor Who' rompe con Disney+: la BBC confirma su regreso con un especial en 2026

La BBC ha confirmado oficialmente el fin de su colaboración con Disney+ en la producción y distribución internacional de ‘Doctor Who’, poniendo punto final a un acuerdo que se había extendido durante las dos últimas temporadas y un spin-off.

En su comunicado, la cadena británica ha agradecido a Disney+ su papel como “excelente socio global” y ha subrayado que el Doctor “no se va a ninguna parte”. La BBC ha reafirmado así su compromiso con la serie, asegurando que la TARDIS “seguirá en el corazón de la BBC”.

El anuncio confirma que la longeva ficción de ciencia ficción volverá en 2026 con un especial de Navidad escrito por el showrunner Russell T Davies, figura clave en el regreso moderno de la serie en 2005 y responsable de su etapa más reciente. La producción volverá a estar en manos de Bad Wolf, la compañía que ha colaborado con la BBC en las últimas entregas.

Aunque la ruptura con Disney+ marca el fin de una etapa, el acuerdo existente se completará con la emisión del spin-off ‘The War Between the Land and the Sea’, una miniserie de cinco episodios que se mantiene en el calendario y que servirá como cierre de esta fase compartida entre ambas empresas.

La decisión llega en un momento de transición para la franquicia. La temporada 15, emitida entre abril y mayo de 2025, despidió al Decimoquinto Doctor, interpretado por Ncuti Gatwa, con una regeneración inesperada en el personaje de Billie Piper, que ya interpretó a Rose Tyler en la etapa de Christopher Eccleston y David Tennant. La BBC no ha confirmado aún si Piper continuará como la nueva Doctora o si su aparición fue un giro puntual.

De cara al futuro, la corporación pública trabaja además en nuevos proyectos, entre ellos una serie animada de ‘Doctor Who’ para preescolares en el canal CBeebies, y mantiene abierta la posibilidad de desarrollar más contenidos dentro del universo de la serie.

Con este movimiento, la BBC recupera el control total de una de sus marcas más emblemáticas, reafirmando su independencia creativa y su compromiso con un programa que ha formado parte de la cultura británica durante más de seis décadas. El viaje en el tiempo continúa, esta vez, de nuevo bajo el mando exclusivo de la BBC.