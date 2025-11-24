"Wicked: For Good" arrasa en taquilla y bate un récord como adaptación de Broadway en el cine

Apenas ha pasado tiempo desde que se estrenó "Wicked" (2024), musical protagonizado por Cynthia Erivo y Ariana Grande que obtuvo una buena acogida entre el público, cuando ya estamos con la segunda entrega. "Wicked: For Wood" se estrenó a nivel mundial el pasado 21 de noviembre, y ha tenido un gran primer fin de semana en taquilla. El filme, dirigido por Jon M. Chu, ha arrasado con una recaudación de 226 millones de dólares, unos 196 millones de euros, en todo el mundo, según datos de la web Box Office Mojo.

Esta recaudación marca un récord para una adaptación de Broadway en el cine, según señala "Variety", y supera al estreno de la primera entrega de la saga, que en 2024 recaudó 112 millones de dólares (unos 97,1 millones de euros) en Estados Unidos y 164 (142,3) en todo el mundo. Ambos estrenos se han producido en el marco del fin de semana de Acción de Gracias, en Estados Unidos, uno de los más taquilleros del año.

El estreno se encuentra por encima de la nueva entrega de "Lilo & Stitch" en mayo (con 126, 5 millones de euros en Estados Unidos), pero por debajo de "A Minecraft Movie" con 140 millones.

"Wicked: For Good" ha dado un impulso a la taquilla, que ha estado por debajo de la media las últimas semanas y a la espera de la llegada de "Zootrópolis 2" de Disney y "Avatar: Fuego y Ceniza", que ayudarán a cerrar el año con una recaudación en EEUU un 3% por encima de la de 2024, según el medio de Estados Unidos. El listado de películas más taquilleras se completa con: "Now you see me, now you don't", seguida de "Predator: Badlands", "The Running Man" y "Rental Family".