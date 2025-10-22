Los jugadores debaten sobre el posible villano de GTA 6 y no les gusta nada la idea que envuelve al juego

Con cada nuevo detalle sobre GTA 6, las especulaciones entre los seguidores aumentan. Desde el estreno de su segundo tráiler oficial en mayo, Rockstar Games ha alimentado la expectación en torno al título más esperado de la década. El estudio no solo presentó nuevas secuencias cinematográficas, sino que también lanzó una web oficial dedicada exclusivamente al juego, con información sobre su ambientación, personajes y localizaciones.

Sin embargo, una figura secundaria ha captado la atención de los jugadores y está generando un intenso debate: Brian Heder, un personaje que muchos creen podría ser el verdadero villano del juego.

Los usuarios sospechan que Brian Heder será el “gran traidor” de GTA 6

Sabemos que los protagonistas, Jason y Lucía, vivirán una historia inspirada en Bonnie y Clyde, ambientada en Vice City y sus alrededores. Pero, como en toda entrega de Grand Theft Auto, los personajes secundarios juegan un papel crucial en el desarrollo de la trama.

Entre los nombres confirmados se encuentran Cal Hampton, amigo de Jason; Boobie Ike, un magnate inmobiliario; y Dre’Quan Priest, un artista musical en ascenso. Pero es Brian Heder, un veterano traficante con base en Leonida Keys, quien está despertando más teorías. Según la información conocida, Brian dirige su negocio desde un astillero y delega el trabajo sucio a sus socios, entre ellos, el propio Jason. Además, se menciona que ya va por su tercera esposa, lo que ha despertado aún más curiosidad sobre su pasado.

En foros los jugadores ya comparan a Brian con Dutch van der Linde, el carismático pero traicionero líder de Red Dead Redemption 2. Otros usuarios, sin embargo, creen que su papel podría ser diferente. Algunos piensan que Brian actuará como una voz de la razón, tratando de evitar que Jason se hunda en el crimen, lo que podría generar tensiones entre ambos.

De momento, todo son teorías, pero el debate sigue creciendo. Con el lanzamiento de GTA 6 previsto para 2025, los jugadores no tendrán que esperar demasiado para descubrir si Brian Heder será un aliado, un mentor o el gran enemigo.