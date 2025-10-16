El precio de GTA 6 debería alcanzar los 100 euros, según un desarrollador, porque no todos los juegos pueden valer lo mismo

Desde el anuncio inicial de GTA 6, el posible precio se ha convertido en tema recurrente, especialmente por la posibilidad de que sea el primer gran título con un coste superior al estándar habitual. Aunque algunos analistas advierten que un precio elevado podría dañar las ventas globales, un desarrollador opinó recientemente que el juego sí debería costar 100 euros en su edición básica de lanzamiento.

Chris Stockman, director de diseño del primer Saints Row, ofreció esta postura en una entrevista con Esports Insider. En sus palabras: “solo ellos pueden salirse con la suya … no todos los juegos son iguales. Creo que GTA es el único que puede hacer esto, y espero que lo haga … el alcance y magnitud de esta producción merecen ese precio”. Stockman argumenta que la escala, el presupuesto y el impacto esperado del proyecto avalan un precio elevado. No obstante, aclara que no espera que otros títulos sigan automáticamente el mismo modelo: “Sería un desastre si todos intentaran igualarlos”.

Una visión que no termina de gustar a los jugadores

Por supuesto, esta visión no está exenta de críticas legítimas, ya que un coste demasiado alto podría penalizar la accesibilidad del videojuego y reducir su base de jugadores, algo especialmente delicado en mercados más sensibles al precio. La tensión entre rentabilidad y adopción será clave para Rockstar y otras compañías si deciden redefinir los estándares del sector. Todo ello mientras la empresa estadounidense sighue ajena a los comentartios sobre el juego, con la filtración del rapero Jermaine Edwards (alias Skrilla), qujien ha asegurado que su tema viral “Doot Doo t” aparecerá en la banda sonora de GTA 6.

En definitiva, la propuesta de fijar un precio de 100 euros para GTA VI podría marcar un antes y un después en la industria, siempre que el título respalde con calidad ese nivel de coste. Su aceptación dependerá tanto de la percepción del valor por parte de los jugadores como de la capacidad del mercado para asumir esa apuesta. Por ahora, queda esperar la postura oficial de Rockstar y si ésta realmente cambiará los parámetros tradicionales de precio en los lanzamientos triple A.