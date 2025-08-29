Han unido las partes del mapa mostradas en GTA 6 para avanzar su tamaño y es enorme

Un seguidor de GTA 6 ha dado un paso creativo para alimentar la expectación por el mundo abierto del juego: utilizando una ilustración promocional donde aparece el personaje Brian Heder junto a un mapa; el usuario conocido como NoDevelopment894 publicó una versión “aplanada” de ese mapa en Reddit, con el objetivo de vislumbrar cómo podría ser el entorno del juego. Este intento de reconstrucción ha generado interés dentro de la comunidad porque la inspiración geográfica del juego proviene del estado ficticio de Leonida, basado en Florida. Algunos entornos del boceto han sido interpretados como zonas pantanosas, lo que encajaría con el carácter tropical y caribeño característico del área.

Aunque Rockstar Games no ha mostrado el mapa completo de GTA 6, la publicación de esta reconstrucción parcial ha despertado la curiosidad de los fans, quienes ya se dedican a analizar qué regiones podrían estar reflejadas en esa imagen, poniéndola en contraste con los paisajes reales de Florida. Este acto de recopilación visual conecta con otras iniciativas similares dentro de la comunidad. Por ejemplo, proyectos de mapeo colaborativo tomados de filtraciones, trailers y fotografías oficiales ya han avanzado en estimaciones más detalladas del gran mundo abierto que promete GTA 6.

Los jugadores unen las piezas del mapa de GTA 6 Reddit

GTA 6 continúa avanzando en su desarrollo

La fecha de lanzamiento anunciada, 26 de mayo de 2026, ha elevado aún más el nivel de atención y participación en estos debates. El juego sigue avanzando en este proceso con la idea de cumplir la fecha de lanzamiento marcada por Rockstar Games, a pesar de los rumores que aventuran un segundo retraso hasta finales de 2026.

En este sentiod, el seguidor NoDevelopment894 ha contribuido con una pieza visual que permite especular sobre la estructura geográfica de GTA 6, destacando —por ahora— áreas que podrían corresponder a pantanos dentro de ese mundo inspirado en Florida. Aunque parcial, esta reconstrucción refuerza el creciente interés por desvelar, antes que nadie, cómo será el escenario de la nueva entrega de Rockstar.