Ibai “ficha” a una de las cantantes españolas más polémicas para La Velada

Hace ya tiempo que Ibai Llanos se consolidó como una de las figuras más influyentes del panorama digital. Una de las claves de su éxito ha sido la gran variedad de contenido que ha planteado siempre, y sigue fiel a esa idea como ha demostrado con su última colaboración para su vídeo más reciente. Esta vez, el creador de contenido ha compartido un vídeo en YouTube recreando un programa de citas en el que la protagonista ha sido una de las artistas más comentadas, y controvertidas, del último año en nuestro país.

El vídeo, que ya acumula cientos de miles de reproducciones, sigue la dinámica de un formato muy popular en redes: una persona participa en una cita con varios pretendientes mientras otros, a través de un pinganillo (aquí entra Ibai), les dan instrucciones para comportarse de maneras cada vez más absurdas e incómodas. Ibai, acompañado de otros colaboradores, se encargó de provocar estas situaciones tan surrealistas como divertidas que han logrado que el vídeo acumule ya más de 45.0000 likes.

Bb Trickz "revela" que Ibai quiere que vaya a La Velada

La protagonista no era otra que Bb Trickz, la rapera catalana que se ha convertido en una de las figuras más virales del panorama musical español. Con su estilo irreverente y letras provocadoras ha dividido opiniones, pero también ha logrado consolidarse como un auténtico fenómeno que no deja a nadie indiferente.

Aprovechando la grabación del vídeo con Ibai, Bb Trickz también compartió un clip en su cuenta de TikTok donde aparece bailando su tema “Soy la Más Mala de España” con el streamer a su lado. En la descripción escribió: “Ibai quiere que vaya a La Velada”, una frase que ha desatado todo tipo de teorías entre los seguidores de ambas figuras.

Aunque probablemente se trate de una broma, no sería algo tan descabellado: La Velada del Año cuenta en cada edición con actuaciones e incluso ha tenido cantantes peleando, como David Bustamante, y la presencia de Bb Trickz, ya sea como artista o participante, encajaría perfectamente en el show más mediático de Ibai.