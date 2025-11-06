⁠Ibai prueba la mejor hamburguesa del mundo, que está en España: “Le doy un 10 de 10, no tengo palabras”

Si bien en un principio el contenido de los youtubers y streamers se centraban en los videojuegos, en los últimos años los vídeos con un enfoque más cultural se han hecho hueco entre los usuarios más populares. Viajes, experiencias y gastronomía son algunos de los temas más comunes, como ha demostrado Ibai.

En su último vídeo en TikTok, el vasco ha querido hacer su propia prueba de la hamburguesa que a día de hoy ostenta el título de la mejor del mundo, revalidando así el premio conseguid también en 2024.

Para acudir a este establecimiento no ha tenido que desplazarse demasiado, porque este sitio, llamado Hundred, está ubicado en España, en Valencia para ser más concretos.

Ibai, fascinado con la mejor hamburguesa del mundo

Después de destacar los dos títulos que ha ganado esta versión de una hamburguesa, el vasco quiso entrar en detalles sobre sus ingredientes antes de probarla: “El pan es artesanal, lo hacen ellos mismos. Creo que ellos tienen hasta sus propias vacas, y es una vaca rubia gallega. Maduración entre 60 y 120 días. Y tiene, queso cheddar, bacon crujiente, cebolla caramelizada, salsa barbacoa secreta y crema de camembert”.

Tras la explicación y después de destacar que la carne estaba en el que para él es el punto perfecto, Ibai le hincó el diente para dar su veredicto final. A lo que más importancia le dio el vasco fue a la calidad de la carne, destacándola por encima del resto de ingredientes.

“Le doy un 10 de 10, no tengo palabras”, concluyó el creador de contenido, que también probó la nueva creación del establecimiento, una hamburguesa que destaca por llevar la mítica salsa Tijuana de las pipas de marca Grefusa.

El streamer volvió a poner una nota perfecta a este segundo plato, queriendo matizar que este vídeo no es publicidad y que de verdad es la mejor hamburguesa que se ha comido en su vida.