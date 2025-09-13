Igual de intensa que 'Gravity', pero con un toque psicológico aún más perturbador

No son pocas las películas que han intentado reflejar la agonía y la tensión que se debe de sentir al correr el riesgo que perderte en el espacio. Entre todos los intentos, probablemente Gravity haya sido uno de los más exitosos, dejando al espectador con el corazón en un puño gracias a su atmósfera opresiva y la lucha por la supervivencia en un entorno extremo. La sensación de contar cada segundo como si fuera el último convirtió esta apuesta en una experiencia casi física, pero no única.

En esa misma línea de tensión extrema llega otra película que también saber transmitir ese suspense, pero con una dosis extra de claustrofobia. Aquí la lucha por sobrevivir no se libra en la inmensidad del espacio, sino en un confinamiento que convierte cada respiración en un recordatorio de que el tiempo se agota. Una propuesta que combina el thriller psicológico con la ciencia ficción más inquietante.

Oxígeno: ciencia ficción claustrofóbica y suspense al límite

La trama de Oxígeno nos sitúa junto a una mujer que despierta en el interior de una cápsula criogénica, sin recordar quién es ni cómo ha llegado allí. Lo único que sabe es que el oxígeno comienza a agotarse y que necesita descubrir un modo de salir de ahí si quiere sobrevivir. Aislada del mundo exterior, su única compañía es una inteligencia artificial que controla la cápsula, con la que mantiene un diálogo que se convierte tanto en ayuda como en amenaza.

Eta película destaca por su gran capacidad para generar tensión con muy pocos elementos y en un espacio reducido. De hecho, utiliza estos factores a su favor, con la cuenta atrás del oxígeno y el desconcierto de la protagonista, para que la historia sea aún más opresiva y absorbente.

Cada una de las revelaciones que se producen añade nuevas capas de misterio, transformando la angustia inicial en un rompecabezas que el espectador intenta resolver al mismo tiempo que la protagonista. Ella es la que transmite desesperación y vulnerabilidad, pero, al mismo tiempo, también demuestra ingenio en una situación límite, provocando una sensación de satisfacción en el espectador.

Oxígenoestá disponible en Netflix y es una película ideal para quienes buscan un thriller de ciencia ficción que combine tensión psicológica, misterio y un relato de supervivencia al límite.