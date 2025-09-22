Ibai confirma que estará en la gala del Balón de Oro: "Estoy invitado a la previa, creo que estaré con muchos protagonistas"

Ya no le sorprende a nadie ver a creadores de contenido en eventos o celebraciones en las que hace unos años era impensable que estuviesen presentes. La repercusión y viralidad que alcanzan estos usuarios se han convertido en un factor clave, e Ibai Llanos es la mejor prueba.

El vasco, además de tener sus propios eventos, fue uno de los primeros streamers en asistir a la gala del Balón de Oro hace ya unos años. Desde entonces, su implicación con la entrega del prestigioso premio no se ha frenado. Este año no va a romper esa racha y ya ha confirmado que estará presente en París para grabar vídeos.

Ibai confirma que estará presente en la gala del Balón de Oro

La cuenta Info Ibai ha sido la encargada de recoger las declaraciones en las que el presidente de Ronin FC confirmaba esta noticia ayer mismo: “Mañana, por cierto, me iré a la gala del Balón de Oro, os lo he dicho antes. Tendréis ese vídeo del Balón de Oro, espero que el martes, el día siguiente”.

Además, el creador de contenido adelantó que cree que va a poder grabar muy buen contenido porque está invitado también a la previa del evento, donde espera poder estar con muchos protagonistas que intentarán que manden algún saludo y que le den alguna camiseta firmadapara regalar a los suscriptores.

Aun así, el vasco compartió la noticia negativa de que este año el estadounidense IShowSpeed no le acompañará como en la última ocasión, donde ambos estuvieron juntos y dejaron unos cuantos clips virales sentados entre el público que asistió al evento.

Esta noticia no deja de ser una demostración más de la influencia que tiene a día de hoy Ibai y de cuánto se valora su trabajo y su repercusión incluso desde instituciones que llevan décadas siendo tremendamente exitosas.