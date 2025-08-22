IlloJuan reconoce que su combate con ElXokas "hubiese estado muy descompensado"

A pesar de que no se ha llegado a producir, uno de los momentos que más se recordarán para siempre de todos los que dejó La Velada del Año 5 será siempre el reto de IlloJuan a ElXokas para pegarse en la siguiente edición del evento.

Tras mucho sopesarlo, el gallego ha terminado declinando la oferta recientemente, reconociendo que sería un cambio demasiado grande en su vida y que no le merece la pena, sobre todo porque él todavía sigue envuelto en un cambio físico que no ha terminado.

Aunque desde el primero momento IlloJuanmostró respeto por la decisión de su compañero, nunca había llegado a hablar sobre su opinión acerca de ella. En su último directo lo ha hecho y ha llegado a afirmar que su pelea, más allá de los nombres, no tenía ningún sentido a nivel físico.

IlloJuan asegura que él y ElXokas parten de “puntos totalmente distintos”

La cuenta de TikTok de Twitchparida recogió las declaraciones del malagueño, que empezó reconociendo que el combate “hubiese estado muy descompensado”. Para el creador de contenido, su pelea tenía mucho sentido a nivel espectáculo, sobre todo por la historia que ambos tienen en internet, pero hubiese sido complicada de equilibrar en el aspecto físico.

“El punto del que parto yo y el punto del que parte él están en extremos completamente opuestos. No tienen ningún sentido. Y no estoy flexeando, es que es una realidad”, afirmó el streamer, que destacó que él hace mucho más deporte que Xokas y que está en mucha mejor forma física.

IlloJuan comparó lo que habría sido su combate con el de TheGrefg contra Westcol, asegurando que también en este caso ambos boxeadores tenían puntos de partida muy distintos y que la única diferencia es que en esta pelea ambos decidieron subirse al ring.