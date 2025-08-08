El jefe de GTA 6 aclara las posibilidades de que el juego cueste 100 euros

La llegada de GTA 6 está generando muchos comentarios entre la comunidad de jugadores. Mientras no para de hablarse de un posible nuevo retraso que lleve el juego a finales de 2026, en lugar de la fecha marcada en estos momentos, 26 de mayo de 2026, otro de los asuntos que está provocando inquietud es el posible precio del juego. Ante los rumores que aventuran que podría costar 100 euros (o dólares), los máximos responsables del título han querido atajar el asunto.

Los analistas no descartan un aumento de precio de GTA 6

El director ejecutivo de Take-Two Interactive,ha desmentido los rumores sobre. En una entrevista con Variety, Zelnick afirmó quey destacó que la compañía ha mantenido una estrategia de precios variables durante mucho tiempo.

Analistas del sector sostienen puntos de vista divergentes. Michael Pachter, de Wedbush Securities, considera que el alto coste de desarrollo —estimado en más de 1.500 millones de dólares— podría justificar un precio de venta cercano a los 100 dólares, y predice que GTA 6 alcanzará ingresos de 10.000 millones a lo largo de su vida útil, con otros 500 millones anuales derivados de GTA Online. De esta manera, se convertiría en uno de los videojuegos más rentables de toda la historia.

Por su parte, Rhys Elliott, analista de Alinea Analytics, advierte que un precio base de 100 dólares podría ser contraproducente. Señala que GTA Online representa la principal fuente de ingresos recurrentes y que una tarifa inicial elevada podría disuadir la transición de jugadores desde GTA 5, reduciendo la base de usuarios y complicando su adquisición. No obstante, aunque el debate sobre si GTA 6 costará 100 dólares sigue abierto entre analistas, la postura oficial de Take-Two prioriza que el juego ofrezca valor por el precio que se fije, evitando confirmaciones sobre cifras concretas hasta el anuncio oficial.