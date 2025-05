Jensen Huang, CEO de NVIDIA, enfada a los jugadores de PC con una sola frase: "los juegos de ordenador tienen 30 años"

La comunidad de PC es una de las más amplias en el sector del videojuego, por lo que la cantidad de juegos que se dedican al año a dicha plataforma es inmensa. En este sentido, millones de personas disfrutan todos los días de tiendas digitales como Steam o Epic Games Store para disfrutar de todas las propuestas que se pueden encontrar en ellas. Por lo general, el PC es el lugar donde se puede conseguir el máximo rendimiento y calidad de los juegos, ya que la tecnología no para de avanzar.

No obstante, hay quienes se posicionan en contra de los productos que se crean de manera exclusiva para dicha plataforma. No obstante, en esta ocasión hay que centrarse en alguien que ha mostrado su desconocimiento en este aspecto y es una figura sorprendente, ya que se trata de nada más y nada menos que el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, quien ha emitido unas declaraciones que no han gustado nada entre la comunidad de jugadores de PC.

El CEO de NVIDIA alaba GeForce en una industria con juegos de 30 años

Mediante su participación en el Computex 2025, el CEO de NVIDIA realizó una conferencia para explicar las bondades de la tecnología que están implementando desde la compañía. En este sentido, realizó unas declaraciones que no han terminado de sentar muy bien entre la comunidad de jugadores de PC. "La serie GeForce RTX 50 tuvo el lanzamiento más exitoso de todos, el más rápido en nuestra historia. Y el gaming en PC tiene ahora 30 años, lo que dice algo sobre lo increíble que es GeForce", expresaba Huang.

Unas declaraciones sorprendentes de uno de los máximos responsables de la tecnología que impulsa los videojuegos, ya que los juegos de PC disponen de más de 30 años de historia, con un inicio que data de 1972, por lo que ya se han cumplido más de cinco décadas desde entonces. Las palabras de Huang no han sentado nada bien entre los usuarios, que se muestran contrariados ante la idea de que un directivo de este nivel ni siquiera sepa la historia de los videojuegos.